Reunião define últimos ajustes para a Operação Enem que acontece nos dias 9 e 10

Com o objetivo de definir os últimos ajustes para a operação de segurança do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, a Polícia Militar de Sergipe reuniu oficiais e praças que atuarão nos dias 21 e 28 deste mês, em território sergipano. O encontro ocorreu nos dias 9 e 10, no Auditório da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM), em Aracaju.

No primeiro dia de reunião, o coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), coronel Paulo César Gois Paiva, assessorado pelo tenente-coronel Gilberto Melo, repassou o funcionamento detalhado de todas as ferramentas tecnológicas disponibilizadas para o monitoramento da operação.

“Nesse primeiro dia, a reunião teve um escopo de realizar um briefing com os elementos envolvidos na área de coordenação e controle da operação. Toda a matriz de responsabilidade de cada um dos elementos envolvidos, as missões específicas, as missões gerais e, principalmente, aquilo que precisa ser enfatizado, foi tratado nessa reunião”, explicou o coordenador.

Já no segundo dia, a reunião aconteceu com os militares que estarão envolvidos mais diretamente com o transporte das provas. “Além de ressaltar as atribuições de cada um, tiramos dúvidas e ouvimos sugestões, no sentido de sempre estarmos aprimorando esse planejamento que a cada ano vem recebendo incrementos no sentido de cumprir cada vez melhor a nossa missão”, finalizou o coronel.

Na ocasião, foram apresentadas simulações de possíveis ocorrências e as consequentes soluções que poderão ser adotadas durante os dias de aplicação das provas.

Em Sergipe, quase 50 mil candidatos participarão do Exame que será realizado em 251 locais de prova por todo o estado. Para cuidar da segurança desse processo, a Corporação planejou empregar 270 militares e 39 viaturas, que atuarão em escala extra por todo Estado.

Fonte: Ascom/PMSE