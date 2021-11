Risco de desabamento no calçamento da Ivo do Prado deixa deputado preocupado

Na última terça-feira, 09, o deputado estadual, Rodrigo Valadares, usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe e suas redes sociais para demonstrar preocupação com a estrutura de calçamento na Ivo do Prado, que visivelmente está em risco de desabamento.

O parlamentar apresentou na Casa um vídeo onde mostra os pilares da calçada com grandes corrosões e pessoas circulando pelo local. “Trata-se de algo que está aqui, bem em nossa frente, uma estrutura extremamente danificada, colocando pessoas em riscos: ciclistas, transeuntes e quem dirige seus veículos pelo local”, disse.

Ainda segundo o deputado, ele e a sua equipe já estão tomando as providências para que o problema seja resolvido. “Iremos oficiar todos os órgãos que podem tem algum tipo de envolvimento, como o Ministério Público, a prefeitura de Aracaju, o Governo do Estado e os órgãos de defesa civil do Estado, para que a gente tenha uma solução para essa situação”.

Finalizando, Rodrigo reiterou que sua inquietude está concentrada em evitar desastres e salvar vidas. “Não podemos deixar as pessoas a mercê de a qualquer momento termos a estrutura da Ivo do Prado colapsada e ter um desabamento, colocando vidas em risco”.

Por Luísa Passos