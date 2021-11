Salgado pagará salários de servidores deixados pelo ex-prefeito

A apreensão dos servidores do município de Salgado acabou. Pois o problema do atraso dos vencimentos do mês de dezembro de 2020 está perto de ser solucionado. Assim, o atual gestor, Givanildo Costa, emitiu nesta terça-feira, 9 de novembro, uma nota se comprometendo a quitar os salários em atraso a partir de dezembro deste ano.

Trata-se de uma reivindicação antiga dos servidores do município que será atendida pela gestão atual. Desde o início da presente administração, eles pedem que os seus salários sejam quitados. Atendendo ao pedido, a Prefeitura de Salgado, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, irá realizar o referido pagamento.

Da assessoria