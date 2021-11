Shopping Jardins e RioMar realizam ‘PromoDay em Aracaju

Plataformas de compras oferecem descontos e presentes especiais para pedidos realizados nesta quarta-feira, 10 de novembro

Seja após o almoço ou no meio da tarde, sempre bate uma vontade de comer um docinho, não é mesmo? Muitos encaram esse desejo como um momento para aliviar o estresse ou a ansiedade. Para celebrar esse saboroso hábito, as plataformas de vendas Shopping Jardins Online e RioMar Aracaju Online promovem o ‘PromoDay – Doces e Delícias’. Até o dia 24 de novembro, os canais de compras brindam os clientes com ofertas exclusivas e mimos às quartas-feiras.

Acessando os sites shoppingjardinsonline.com.br e riomararacajuonline.com.br ou aplicativos, as famílias encontram uma ampla variedade de doces, como banoffe, tortas, donuts, pudim, cheesecake, churros, palhas italianas, tartalete, açaí, sorvetes e outras delícias. Tudo a um clique da casa do consumidor.

No Shopping Jardins Online, a seleção de gostosuras conta com sobremesas preparadas pela Royal Trudel, Bob´s, Casa Alemã, Canephora Café, Gelateria Moderna, Rei do Mate, Loucos por Coxinha, Oven, Tio Armênio e Azougue. Dentre os destaques estão: Combo com dois mini trudels Royal por R$15,90 e Caixinha Supresa Casa Alemã com 6 docinhos de R$15 por R$12,50.

O menu de delícias do RioMar Aracaju Online dispõe de doces da Casa Alemã, Feito a Grão, Havanna, Big Bolo, Canephora Café, Rei do Mate, Massapê, Ferreiro Grill, Loucos por Coxinha e Armazém Vovó Lali. Dentre os destaques estão: Combo Chocolate quente Kids Havanna de R$23,80 por 14,90 e Donut Ring chocolate com amendoim Canephora de R$10,90 por R$8.

E quem efetuar pedidos com itens da curadoria ‘PromoDay – Doces e Delícias’ nesta quarta-feira, 10 de novembro, ganha presentes. No Shopping Jardins Online, as compras valem um ingresso para o Cinemark. O bilhete é válido para todos os filmes e horários, exceto as sessões das salas 3D, XD, Prime e D-Box, exibidos no cinema do Shopping Jardins até o dia 31 de dezembro de 2021.

No RioMar Aracaju Online, compras acima de R$20 dão direito a um cartão do Game Station com bônus de R$20, válido para o parque eletrônico situado no respectivo shopping.

Entrega

As plataformas shoppingjardinsonline.com.br e riomararacajuonline.com.br atendem a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$100. O prazo de entrega das refeições é de até uma hora.

Foto: Divulgação

Da assessoria