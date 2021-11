Assessoria e gestão driblam a crise e inserem pessoas no mercado

ADM fala sobre recolocação, oportunidades, consultoria e nova gestão financeira

A cada dia o mercado de trabalho necessita de aperfeiçoamento, de gestão e assessorias que impulsionem os candidatos a chegar a vaga esperada. Com o desemprego crescente, decorrente da crise ocasionada pela Pandemia, a situação se complicou ainda mais. Nesse sentido, mentes brilhantes, decidiram dedicar seu tempo e trabalho a inserção de pessoas no mercado e na reversão da crise financeira que assola o país. Quem fala no tema é o administrador de empresas e consultor de carreiras, Isaque de Jesus.

“Nós buscamos investir em um caminho que pudesse ofertar as pessoas não só a possibilidade de um emprego, mas de saber se de fato se encaixa naquela vaga. Assim fundamos a G.I Agência de Empregos. Eu e Gardênia, minha sócia e especialista em recursos humanos”, disse Isaque. Ele ressaltou que a GI oferta ainda cursos online, assessoria empresarial e condição aos clientes para obter uma recolocação no mercado de trabalho.

“A G.I Agencia de Empregos é uma das entidades que compõem o Grupo G.I sendo que as outras são a G.I Cursos Online e a G.I Assessoria Empresarial. Buscamos entregar aos nossos clientes uma vantagem competitiva no tocante a recolocação profissional utilizando para isso as possibilidades de orientação Profissional e Analise de Perfil. Quanto ao Cliente Empresa o mesmo passa a receber o melhor candidato para a vaga proposta”, explicou o ADM.

Suporte

Ele observou que para o Cliente Candidato além de todo o acompanhamento e orientação profissional há o suporte profissional voltado para minimizar a ansiedade no momento da entrevista. Quanto ao Cliente Empresa, ele atentou que podem ter a plena certeza de que em sua equipe terá um profissional focado, comprometido e disposto a dar o seu melhor. “Com isso há uma redução no custo com a queda do turnover”, salientou Isaque.

Segurança – Ele deixou claro que por ter a capacitação em seu DNA, a GI vai muito além, quando o assunto é agencia de emprego. “Temos como objetivo claro, tornar nossos candidatos empregáveis e não medimos esforços para isso. Hoje dispomos de workshop, treinamentos, cursos Online e Orientação Profissional (Psicóloga). Buscamos tornar nossos candidatos mais seguros de suas, reduzindo, com isso, a insegurança e a incerteza.

