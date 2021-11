Belivaldo lamenta falecimento de Reinaldo Moura e decreta luta oficial por três  dias

Além de conselheiro do TCE, Reinaldo Moura era radialista, ex-vereador de Aracaju e ex-deputado estadual

O governador Belivaldo Chagas decretou nesta quinta-feira(11), luto oficial por três dias no estado, pelo falecimento do conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe(TCE- SE), Reinaldo Moura(77 anos). Além de conselheiro do TCE, Reinaldo Moura era radialista, ex-vereador de Aracaju e ex-deputado estadual.

“Peço a Deus que conforte o coração de toda a família, em nome especialmente do seu filho, André Moura, amigos e pessoas próximas de Reinaldo Moura, uma das maiores figuras públicas da história de Sergipe e que deixará muita saudade para todos nós”, disse o governador Belivaldo Chagas.

Reinaldo Moura marcou época na imprensa sergipana e baiana, antes de ingressar na vida política. Ele exerceu mandatos de vereador em Aracaju (1977/78) e deputado estadual do Estado de Sergipe, de 1978 a 2000, tendo sido vice-presidente da Assembleia Estadual Constituinte, líder do Governo, presidente da Alese e assumindo o Governo do Estado interinamente por algumas vezes. Tornou-se conselheiro do Tribunal de Contas Estadual em 2001, corregedor-geral e presidente da corte (2009/11), lugar onde ficou até sua aposentadoria, em 2013. Também em 2013, recebeu a medalha “Mérito Legislativo” da Câmara dos Deputados, em Brasília, pelos relevantes serviços prestados ao Poder Legislativo. Era também um torcedor fanático do Club Sportivo Sergipe, tendo sido membro da diretoria por diversos momentos.