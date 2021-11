Belivaldo saiu-se fortalecido

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Há certo silêncio sobre a política, principalmente em Aracaju, em razão da situação dramática em que vive o ex-conselheiro do Tribunal de Contas, Reinaldo Moura, que se submeteu a uma cirurgia de grande porte e está em estado complicado de saúde. Reinaldo é uma figura importante na política do Estado e por onde passou deixou a marca de responsabilidade e empatia com aliados e até adversários. Reinaldo Moura foi vereador, deputado estadual, quando ocupou a presidência da Assembleia Legislativa, ex-presidente do TCE, quando esteve conselheiro e, na área esportiva, presidiu o Sergipe Esporte Clube, time do seu coração.

Todas essas passagens não são esquecidas. Têm às digitais de sua atuação, sempre zelando pela seriedade, mas sem perder a simpatia, descontração e a intercomunicação, adquiridas por longo tempo como radialistas, que ainda hoje se deixa identificar pela voz. Tudo isso, claro, faz com que as discussões políticas sejam suspensas, em respeito à sua momentânea ausência. A voz de Reinaldo é fundamental nesse momento.

Entretanto, nos bastidores, não se deixou de falar sobre o julgamento do TSE, na terça-feira à noite, que manteve o mandato do governador Belivaldo Chagas (PSD) e da vice Eliane Aquino (PT). Era um assunto que antes não se falava, embora setores da oposição sempre fustigassem, mas de alguma forma era um peso que só deixou a cabeça de cada um dos cassados depois da absolvição com mérito, digamos assim. Belivaldo não deu entrevistas e nem montou uma estrutura para “dar o troco a seus algozes”, mas está aliviado, leve, numa boa. Melhorou sua disposição e agora está à vontade para continuar o seu trabalho pelo desenvolvimento do Estado. A partir de agora será difícil segura-lo…

Em conversa de bastidores na Assembleia Legislativa, pelo menos quatro deputados admitiram que Belivaldo Chagas saiu mais fortalecido, politicamente, depois que o TSE rejeitou a cassação do seu mandato e os ministros levantaram dúvidas sobre a sentença, baseadas no fato de o filho do presidente do TRE, à época, integrar o escritório de advocacia que processava o governador e a vice, que culminou na cassação, vista agora como equivocada pelo próprio TSE. Os deputados consideravam que Belivaldo estaria com maior capacidade política para fazer a indicação do candidato à sucessão, através de escolha da base aliada, agora com maior apoio da população que assistiu à decisão de terça-feira à noite.

Há um absoluto recuo nas conversas sobre pré-candidatos a governador pelo bloco governista. O silêncio chega a ser incômodo. Os prováveis pretendentes aguardam melhor hora para escancarar o diálogo, embora estejam atuando fortemente em suas bases e mantendo suas posições já anunciadas nas reuniões realizadas antes. O quadro é o mesmo, com os nomes do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), Fábio Mitidieri (PSD) e Ulices Andrade. O deputado Laércio Oliveira (PP) está em campo, mas avisa que pretende o Senado.

De qualquer forma há um quadro meio confuso com apresentação de novas candidaturas a presidente, que influencia nos nomes que pretendem a disputa pela oposição. O ex-juiz Sérgio Moro filia-se ao Podemos e, como provável nome para disputar o Planalto, vai influenciar na formação de chapas nos Estados. Já o presidente Bolsonaro vai se filiar ao Partido Liberal dia 22, o que afasta uma composição da legenda com o Partido dos Trabalhadores, e se torna uma incógnita a montagem de aliança em todo o País, incluindo Sergipe.

No momento, só quem mantém candidatura definitiva a governador de Sergipe é o senador Rogério Carvalho (PT), que já tem segura a formação de um bloco com o PSB.

Decisão do TSE repercute

Repercutiu em todo o Estado a decisão do TSE que recusou a cassação do mandato do governador Belivaldo Chagas (PSD) e da vice-governadora Eliane Aquino (PT).

*** Políticos da situação e da oposição consideraram que o TSE fez justiça em manter Belivaldo e, quase sem exceção, consideraram o pedido de cassação um equívoco inexplicável

*** A presença do filho do então presidente do TRE à época, como advogado que endossava o pedido de cassação, foi um dos pontos principais para absolvição.

Deputados comentam

Na Assembleia Legislativa, deputados usaram da tribuna para falar da decisão do TSE em manter o mandato do governador Belivaldo Chagas e da vice Eliane Aquino.

*** Os deputados admitiram equívoco na decisão do TRE em Sergipe e consideraram que seria “um desastre” interromper o mandato de Belivaldo neste momento.

*** A maioria acha que a partir de agora volta à normalidade administrativa e, naturalmente, política.

Luciano lamenta fakes

O presidente da Alese, deputado Luciano Bispo (MDB), também comemorou a decisão do TSE e falou de suas ligações com Belivaldo Chagas. Para ele foi o resultado que “Sergipe esperava”.

*** Luciano lamentou profundamente notícias divulgadas anteriormente, de que ele estaria “trabalhando pela cassação”. Disse que era “homem de grupo e se mostrou decepcionado com fakes news publicados em um programa de rádio e nas redes sociais”.

Sergipe em oração

A situação grave de saúde do ex-conselheiro Reinaldo Moura deixa Sergipe, desde a madrugada de ontem, em oração.

*** Reinaldo fez uma cirurgia de alta periculosidade e seu estado merece cuidado.

*** Radialista, Reinaldo manteve amizade com amigos de todas as áreas, levando alegria e solidariedade por onde passava.

*** Há uma torcida organizada pela sua vida.

Feriados nas segundas

Reinaldo Moura sempre foi intenso em suas atividades e continua atuando como um jovem que está recomeçando agora. Disposto, Reinaldo vem fazendo análises políticas sobre a sucessão estadual através de canal na Internet.

*** Mantém de há muito tempo uma peculiaridade: decreta feriado nas segundas-feiras e vive intensamente o sábado e domingo.

Fábio se solidariza

O deputado federal Fábio Mitidieri se solidarizou com a família de Reinaldo Moura, “pai do nosso amigo André Moura e dizer que estamos em uma corrente de oração pelo pronto restabelecimento de sua saúde”.

*** – Com fé em Deus, logo estará bem! É o que o povo de Sergipe mais deseja no dia de hoje, disse.

Declara amizade

Por várias vezes, em portais de Sergipe, aparece o deputado Fábio Mitidieri (PSD) dizendo que é aliado do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e que os dois são amigos e se entenderão bem na formação da chapa majoritária da base aliada.

*** Pela repetição da mesma notícia, a impressão que passa é de que falta assunto ou há sinais de que os dois estarão de lados opostos na escolha final dos candidatos.

Fábio vota contra

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) votou contra a PEC dos Precatórios no segundo turno, que aconteceu quarta-feira passada. No primeiro turno, Fábio havia votado a favor.

*** Após reunião da executiva em Brasília, PDT anunciou que virou 12 votos e orientou bancada a votar contra a PEC dos Precatórios.

*** Fábio Henrique seguiu orientação do partido.

Indicação nos Estados

Com um pé no Partido Liberal, o presidente Bolsonaro preferiu silenciar em torno de indicações nos Estados.

*** Disse que “em vários estados tenho candidatos que são simpáticos à minha pessoa. Eu não posso fechar com A, B ou C e daí ficar a ver navios.”

*** Em Sergipe, para o Senado, aparece o nome do deputado Laércio Oliveira (PP), que é da base aliada do presidente Bolsonaro.

Filiação de Moro

O ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sergio Moro filiou-se ontem ao Podemos. Em seu discurso no evento, em Brasília, Moro não revelou qual cargo pretende disputar nas eleições de 2022.

*** A delegada Daniele Garcia, presidente do Podemos em Sergipe, participou do ato de filiação. Daniele trabalhou com Moro no Ministério da Justiça

*** Em Sergipe, a delegada deve seguir a orientação do partido e ser candidata ao Senado.

Milton fica no PL

O presidente municipal do PL em Aracaju, empresário Milton Andrade, disse que vai continuar no partido e que pensa em disputar o Governo do Estado.

*** Perguntado se seria em aliança com o Podemos, Milton Andrade disse: “isso será discutido no momento oportuno”.

Márcio na coordenação

Márcio Macedo, como vice-presidente nacional do PT, está no Maranhão e se reuniu com membros do diretório, executiva e lideranças das forças políticas do partido.

*** Na agenda tratou da pré-candidatura de Felipe Camarão (PT) à sucessão do governador Flávio Dino, antes mesmo da realização dos encontros táticos previstos para o ano que vem.

*** A presença de Márcio nos Estados demonstra que ele trabalha para fortalecer o partido em favor da candidatura de Lula a presidente, podendo não sair candidato em Sergipe.

Giro pelas redes sociais

Metrópoles – Mara Maravilha trocou a letra de Ilariê, de Xuxa, com frases pejorativas e ainda usou o termo “débil mental”.

O Globo – De rachadinha a desemprego e inflação em alta, foram os recados de Sérgio Moro para Jair Bolsonaro.

Francisco Castro – Bolsonaristas ficam furiosos com a provável candidatura do Sergio Moro à Presidência da República.

Ivan Valente – Moro parece não ter entendido que a máscara caiu, mas vai quebrar a cara. Está marcado como juiz ladrão, cabo eleitoral de Bolsonaro, oportunista.

Francisco Castro – Governo Bolsonaro exonera delegada responsável pela extradição do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos.

TV Cultura – Somente os ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes votaram contra decisão de Rosa Weber sobre a PEC do orçamento.

Flávia Said – Enquanto o ministro Nunes Marques, indicado por Bolsonaro ao STF, vota contra a suspensão do orçamento secreto, Mourão saúda a intervenção do Supremo.

Antagonista – O general Santos Cruz elogiou o discurso de Moro no ato de filiação ao Podemos e defendeu a candidatura do ex-juiz da Lava Jato na disputa de 2022.