Ministra Damares e Laércio reúnem prefeitos para desenvolver ações sociais em Sergipe

Ações para mulheres e crianças que sofreram violência, estímulo ao empreendedorismo feminino, educação profissional de crianças e inserção dos jovens no mercado de trabalho foram algumas das ações apresentadas pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves a um grupo de prefeitos sergipanos levados pelo deputado federal Laércio Oliveira ao Ministério. O objetivo é que todas as importantes ações chegue ao máximo de sergipanos.

Participaram da reunião os prefeitos de Feira Nova Jean de Gerino, de Gararu Zete de Janjão, de Boquim Eraldo Andrade, de Carira Diogo Machado, de Muribeca Mário Cesar, a secretária de saúde de Tobias Barreto Angelica Trindade, a vereadora também de Tobias Finha, o vereador de Ribeirópolis Max de Zé de Toinho, e a secretária de Ação Social de Carira Jackelinne Machado.

A reunião começou com um clima de descontração com a ministra ganhando amendoim cozido, um alimento típico de Sergipe, estado de sua origem. Em seguida, ela apresentou os secretários de cada pasta do Ministério que é responsável pela defesa dos direitos humanos e das minorias, além de ser encarregado de formular políticas de inclusão dessas classes na sociedade.

Para falar dos programas de cada setor que estão disponíveis no Ministério para todas as prefeituras, participaram da reunião o Secretário Nacional da Família; a Secretária da Juventude; Secretária de Políticas para as Mulheres; o Secretario Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; além de uma secretária representando o Ministério da Cidadania.

O deputado Laércio sugeriu todos os prefeitos e vereadores agendassem de maneira individual com todas as secretarias para saber mais detalhes e levar todas essas ações para seus municípios. “É muito importante que os prefeitos conheçam todas essas atividades, porque eles estão na ponta e poderão levar essas ações para seus municípios, afinal eles conhecem as necessidades locais como ninguém”, completou Damares.

Estas secretarias possuem tarefas, focos, coordenações e atendimentos a grupos distintos. A Secretaria Nacional da Família, por exemplo, é responsável pela defesa da valorização da vida e o equilíbrio familiar. Já a Secretaria Nacional de Juventude tem a finalidade de promover pesquisas e diagnósticos sobre a juventude brasileira, além de elaborar e executar políticas em seu benefício. Todas as Secretarias, no entanto, marcham paralelamente com o mesmo objetivo: promover os direitos humanos.

A secretária Nacional da Mulher Cristiane Britto, por exemplo, explicou diversas ações desenvolvidas, a exemplo da Casa da Mulher Brasileira (CMB) com o intuito de melhorar o atendimento a mulheres em situação de violência em 2020. A CMB foi criada em 2013, e faz parte do programa Mulher Segura e Protegida, do MMFDH. Estas unidades possibilitam o atendimento humanizado e o encaminhamento da denúncia de forma ágil e especializada.

Foto assessoria

Por Carla Passos