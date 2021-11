Deputados divergem sobre o suposto reajuste de 25% do IPVA

Durante a Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa, na manhã dessa quarta-feira (10), os deputados estaduais divergiram sobre os rumores de um suposto reajuste de 25% para os veículos licenciados em Sergipe a partir de 2022. O alerta foi feito pelo deputado oposicionista Georgeo Passos (Cidadania), que cobrou sensibilidade do governo do Estado; por sua vez, o líder governista na Casa, deputado Zezinho Sobral (PODE), negou com veemência a tramitação de qualquer proposta na Alese neste sentido e pontuou que a informação trazida pelo colega de parlamento era um “fake news”.

Em sua fala Georgeo Passos lembrou que durante a pandemia muitas vidas foram ceifadas e postos de trabalho foram perdidos, e que a renda média do trabalhador brasileiro caiu assustadoramente. “Hoje, com certeza, o dinheiro que o trabalhador usava em janeiro para fazer sua feira já não é mais o mesmo! O poder de compra dos trabalhadores está diminuindo e o pior: muitos servidores públicos continuam sem ter a recomposição da inflação. E ainda podemos ter um peso maior na conta da família sergipana: 25% no boleto do IPVA para veículos licenciados em 2022”.

Mais adiante, Georgeo Passos disse que o sergipano já está sufocado tendo que pagar cerca de R$ 7 por um litro de gasolina e que ainda terá que arcar muito mais com o IPVA. “O carro novo desapareceu das lojas e os carros usados foram supervalorizados. Isso é uma realidade do mercado; a alíquota do IPVA é de 2,5% acima disso. Isso vai aumentar a arrecadação do governo. Em outros Estados os deputados já se uniram e correram junto ao governador por entender que este não é o momento para um aumento desses”.

“Ninguém vai ter 20% de reajuste, muitas pessoas não terão condições de arcar com esta situação. Vou apresentar uma indicação neste sentido e espero que o governador possa dialogar com esta Casa no sentido de não promover esse reajuste. A gasolina e a cesta básica já estão caros e não dá para comportar esse IPVA assim”, completou o deputado, alertando que o Poder Judiciário deu 3% de reajuste para seus servidores e o Poder Executivo nada anunciou.

Também da tribuna, o deputado Zezinho Sobral disse que Georgeo Passos reproduziu o que vem sendo colocado pela delegada de Polícia, Danielle Garcia (PODE) nas redes sociais. “Isso é fake! É mentira! Não existe nenhum projeto tramitando aqui na Casa sobre esse tema. É uma informação equivocada, truncada e me parece que a fala do deputado Georgeo Passos pretende apenas jogar uma cortina de fumaça, com um estilo fake news. Ele fala da tabela FIPE!”.

“Quem é que no Brasil vai comprar ou vender um carro e não verifica o preço aplicado nessa tabela? É uma tabela nacional! É mentira que o nosso governo quer alterar! Isso é fake! Não vejo problema algum em discutir, em apresentar uma indicação e pedir que a SEFAZ mantenha a tabela para carros populares. Agora não é justo querer aplicar essa responsabilidade para a nossa Casa sem qualquer projeto em tramitação. Isso nós não vamos aceitar”, completou o líder do governo.

Obras de saneamento

Zezinho aproveitou para enaltecer a assinatura de um contrato de financiamento pelo governo do Estado entre o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), para execução de obras de saneamento. Ao todo, serão R$ 270.050.000,00 investidos. Destes, R$ 216.000.000,00 corresponde ao valor financiado e R$ 54.050.000,00 serão de contrapartida Deso.

“Será um financiamento longo, mas que trará benefícios para algo em torno que 240 mil sergipanos”, bradou Zezinho. Segundo o Governo do Estado sete municípios serão beneficiados com implantação de rede de esgoto Boquim, Carira, Itabaianinha, Nossa Senhora da Glória, Riachão do Dantas, Simão Dias e Tobias Barreto. Além disso, os recursos também serão direcionados à ampliação da ETA do Semiárido e implantação da 2ª Etapa da Duplicação da Adutora do Alto Sertão, no trecho de Nossa Senhora Aparecida a Simão Dias – T2/Simão Dias.

Cartão Mais Inclusão

Zezinho trouxe ainda a informação que o governo do Estado vai prorrogar por mais três meses o pagamento do benefício Cartão Mais Inclusão – Cmais. A medida contempla os meses de novembro, dezembro e janeiro para atender a população em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional. Outra boa notícia é que o projeto que deverá ser votado em breve na Alese vai reajustar o benefício que hoje é de R$ 100 para R$ 130. “As coisas estão aumentando, tudo está muito caro e o nosso governo tem procurado fazer a sua parte”.

MP do Etanol

Zezinho Sobral elogiou o governo federal pela Medida Provisória 1.069 que passou a permitir a venda direta de etanol hidratado de usinas para os postos de combustíveis. “É para mim o primeiro passos real e concreto para o efetivo controle do preço dos combustíveis. A Petrobras só explora hoje o nosso solo e desinveste, fechando postos. Nós importamos combustíveis em dólar e vendemos em dólar, sendo que o brasileiro recebe em real. No caso do etanol, os postos com bandeira livre podem adquirir diretamente da indústria, onde o litro está girando em torno de R$ 3, o que dá para se ter uma redução significativa no preço das bombas”.

BR-101

Por fim, Zezinho Sobral explicou que esteve visitando alguns pontos da obra da BR-101 em Sergipe, acompanhado do superintendente do DNIT e que obteve a confirmação de que o trecho de Carmópolis a Pedra Branca será iniciado com um aporte de R$ 29 milhões, podendo chegar mais. “A empresa é séria, os equipamentos estão sendo descarregados e há uma estimativa que, de Carmópolis até Propriá todos os reparos estejam finalizados até o final do ano e, esse trecho até Pedra Branca avançará em 2022”.

Foto: Jadílson Simões

Por Habacuque Villacorte