“Edvaldo é o melhor nome para avançar mais no desenvolvimento de Sergipe”, diz vereador

O vereador Professor Bittencourt (PCdoB) utilizou a tribuna na manhã desta quinta-feira, 11, para informar a decisão tomada pelo PCdoB, em reunião realizada ontem, 10. De acordo com o parlamentar, o diretório Estadual do PCdoB decidiu que apresentará o nome do prefeito Edvaldo Nogueira como pré-candidato ao governo do estado de Sergipe.

Para o vereador, a decisão levou em consideração alguns aspectos importantes e valiosos.

“O PCdoB definiu que apresentará aos demais partidos da coligação e ao governador Belivaldo Chagas, dirigente de todo esse processo e liderança maior dessa frente de partidos que dá sustentação ao seu governo, nós decidimos por alguns aspectos que para nós são muito caros, importantes e valiosos”, pontuou.

“Primeiro, porque nós tivemos no PCdoB uma relação com Edvaldo Nogueira de quase quarenta anos. Edvaldo foi dirigente do partido, foi fundador do partido aqui na cidade de Aracaju, foi eleito pelo PCdoB em três dos seus mandatos e saiu do partido pela porta da frente. Temos desde a sua saída uma relação fraterna, companheira, propositiva, uma relação de presença na sua história e construção política, e na sua administração na prefeitura de Aracaju”, destacou.

Para Bittencourt, Edvaldo Nogueira é uma forte liderança estadual e que hoje se destaca nacionalmente, e esse destaque é fruto “do trabalho e da dedicação e um conjunto de ações que tem realizado na cidade de Aracaju e que faz com que Edvaldo se destaque como o melhor nome para dar continuidade a todo o processo de avanço que o nosso governador está dando ao estado de Sergipe. Ao dizer isso não estou desqualificando qualquer outro nome, pelo contrário, temos nomes excelentes”, enfatizou.

Ainda em seu discurso, o parlamentar também destacou que a periferia tem sido o centro referencial de condução dos investimentos das ações da prefeitura de Aracaju.

“Edvaldo tem dito que é o prefeito de todos e, em especial, dos que mais precisam. E é nessa dinâmica que haverá de, em assim sendo escolhido, ser o governador de todos e em especial dos que mais precisam. Aracaju tem sido uma referência nessa possibilidade de transformação e nós do PCdoB entendemos que o melhor para a população do estado de Sergipe é o prefeito Edvaldo Nogueira como pré-candidato ao governo, e quem sabe, ser acolhido por todo o agrupamento”, finalizou.

Por David Rodrigues

Foto: Gilton Rosas