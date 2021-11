Feijoada com atrações no Externato São Francisco de Assis

Feijoada Beneficente será comandada por grandes atrações no Externato São Francisco de Assis

O Externato São Francisco de Assis vai realizar mais uma edição da Feijoada Beneficente e Festa da Família a partir das 13h do sábado, 27 de novembro, com shows de Samba de Moça Só, Zanny A Braba do Piseiro, Otávio e Gabriel e Mário do Forró. A apresentação vai ficar sob o comando dos jornalistas Fredson Navarro e Marcele Machado.

Será uma linda festa da solidariedade com uma mistura de ritmos. Feijoada combina com samba no pé e vai ter um repertório lindo com as meninas do Samba de Moça Só.

Uma das atrações mais esperadas é a cantora Zanny, a Braba do Piseiro, que vai apresentar seu novo show com muito alto astral e tem de tudo: axé, sertanejo, forró, arrocha e a sensação do momento que é o piseiro.

A dupla Otávio e Gabriel também abraçou a causa e vem com tudo. Eles estão preparando um show com muita música sertaneja e promete cantar os maiores sucessos do momento. Tem ainda o forró autêntico de Mário do Forró.

Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 30 (mais um pacote de leite em pó) na sede do Externato São Francisco de Assis que fica na Avenida Edézio Vieira de Melo, 585 – Suissa, Aracaju. Outras informações através do número (79) 3224-3509.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro