Festival Guinada retoma a cena musical independente em Sergipe

No próximo sábado, 13, acontecerá o Festival Guinada, reunindo artistas do cenário musical independente de Sergipe. Cidade Dormitório, El Presidente, Luno, Madame Javali e Sandyalê farão parte da programação, que iniciará às 16h no Centro de Criatividade, localizado no bairro Cirurgia.

O Festival Guinada é o primeiro a ser realizado de forma totalmente presencial após o isolamento social imposto pela pandemia de covid-19. Para participar do evento, o público deverá utilizar máscaras e apresentar o comprovante de aplicação das duas doses do imunizante contra a covid-19.

Os shows acontecem dentro da programação do Culturart, evento promovido pela Fundação de Arte e Cultura Aperipê de Sergipe (Funcap), em alusão ao Dia Nacional da Cultura, comemorado em 5 de novembro. O Culturart e o Festival Guinada foram viabilizados através de recursos da lei Aldir Blanc.

Programação

16h – Abertura dos portões

17h – El Presidente

18h – Cidade Dormitório

19h – Luno

20h – Sandyalê

21h – Madame Javali

Fotos: Felipe Goettenauer

Por Alisson Mota