Governo celebra convênio para obras em Dores e Arauá

As obras serão realizadas com repasse de recursos do Governo do Estado para as prefeituras

Na manhã desta quarta-feira (10), o Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, recebeu, em seu gabinete, os prefeitos dos municípios de Nossa Senhora das Dores e de Arauá para celebrar convênios para cada município que vão levar obras à população.

Para o município de Nossa Senhora das Dores, o convênio tem por finalidade a transferência de recursos do Governo do Estado, com contrapartida da prefeitura do município, a serem destinados à Construção de Quadra Poliesportiva. Os recursos financeiros necessários para a execução do objeto da obra da quadra são de R$ 180.000,00; sendo R$ 173.931,00 recursos do Governo do Estado e R$ 6.069,00 de contrapartida da prefeitura.

O prefeito de Nossa Senhora das Dores, Luiz Mario Pereira, ressalta a importância da obra no conjunto Jorge Alberto que vai beneficiar mais de três mil moradores. “A construção dessa quadra vai trazer muitos benefícios para a população, pois a localidade é uma periferia e nenhum gestor olhou para aquela comunidade nos últimos 10 anos. A juventude precisa de esporte e de lazer para sair das drogas e do meio ruim e é de suma importância essa quadra de esportes. Trazer essa obra é muito gratificante para mim, enquanto gestor”, explicou.

Já para o município de Arauá, foram assinados dois convênios. Um destinado à iluminação do trevo que fica na entrada da cidade, e outro para construção de base de alvenaria para caixa d’água de 25.000 litros, no Povoado Camboatá, que ganhou recurso do Governo do Estado no valor de R$ 200.000,00. O outro convênio é para a execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo no Povoado Casa Caiada, com investimento do governo no valor de R$ 250.000,00. Ambos os convênios foram assinados pelo prefeito Fábio Manoel de Andrade Costa, juntamente com o secretário da Sedurbs, Ubirajara Barreto.

Fonte e foto Sedrurb