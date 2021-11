Jornalista e colunista de política Cristiana Lôbo morre aos 64 anos

“Teve um dia em que fiquei no ar de manhã até a noite, porque a gente ia descobrindo quem é que saía e quem entrava. Era o paraíso para nós: notícia o dia inteiro. Para mim, melhor do que isso, só os filhos!”, disse Cristiana.

Cristiana Lôbo também integrou as “Meninas do Jô”, quadro do programa de Jô Soares na TV Globo que reúnia jornalistas para debater a política no país.

O quadro, que começou em 2006, fez grande sucesso e ajudou a popularizar as discussões sobre política no Brasil.

Referência entre os colegas

Entre os jornalistas que cobrem e cobriram a política na Praça dos Três Poderes nas últimas décadas, Cristiana Lôbo é vista como uma referência.

Mieloma