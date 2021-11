Lançado edital de seleção de grupos para programação fim de ano

Com o compromisso de transformar todos os recursos destinados pela Lei Aldir Blanc em políticas culturais, englobando as variadas linguagens artísticas das cadeias produtivas local, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), está lançando mais um edital para aproveitamento das verbas remanescentes da lei, o Prêmio Coros Natalinos, que visa selecionar coros de canto para apresentações durante o mês de dezembro na capital.

A partir deste edital, o Município irá destinar R$27 mil para contemplar até nove grupos de canto, com no mínimo dez integrantes, premiando cada grupo contemplado com R$3 mil por uma apresentação média de uma hora. Os recursos são oriundos de verbas remanescentes da Lei Aldir Blanc e já estão assegurados.

“Esse edital fecha com muita alegria a execução da Lei Aldir Blanc em Aracaju, prestigiando os coros aracajuanos e enriquecendo ainda mais a programação de Natal desse ano. Além disso, faremos um especial para a plataforma AjuPlay, para que fique disponibilizado para todos, em qualquer tempo e lugar”, destaca o presidente da Funcaju, Luciano Correia.

As inscrições para o edital já estão abertas e se estendem até o dia 16 de setembro. Para se inscrever, é necessário acessar a plataforma Mapa Cultural de Sergipe, pelo endereço eletrônico https://mapas.cultura.se.gov.br.

Entre as exigências do edital, estão experiência mínima de 24 meses anteriores à pandemia para os corais, além de projetos voltados exclusivamente para a temática natalina. A avaliação será feita por uma comissão designada pela Funcaju, com base em três critérios: originalidade, qualidade técnica e coerência temática. O edital na íntegra está publicado no linktr.ee da Funcaju (linktr.ee/funcaju).

O resultado preliminar do edital será divulgado no dia 17 de novembro, no site da Prefeitura de Aracaju e redes sociais da Funcaju. Antes do resultado definitivo, que será divulgado no dia 19 de novembro, haverá prazo para interposição de recurso. O período de efetivação dos contratos e contratação dos corais será entre 22 e 26 de novembro.

Referência na Lei Aldir Blanc

O lançamento do edital permite ao município de Aracaju dar mais um passo na direção da execução máxima dos recursos da Lei Aldir Blanc, cujo processo, até aqui, coloca a capital sergipana entre as de melhor desempenho do país. Na primeira leva de projetos, Aracaju atingiu 99% da execução dos recursos da Lei Aldir Blanc, figurando como a sexta melhor capital do país no aproveitamento de recursos.

Recentemente, a Prefeitura de Aracaju lançou o Prêmio de Literatura Jovem “Coleção Literarte”, para publicar livros inéditos voltados para o público jovem, e instituindo, de vez, a Editoraju. Três projetos foram selecionados e serão lançados até o fim deste ano, aumentando o percentual de produtos artísticos contemplados pela Lei Aldir Blanc.

A expectativa é que com o edital ‘”Prêmio Coros Natalinos”, Aracaju alcance os 100% da execução de recursos da LAB e salte para a cabeceira do ranking de melhores desempenhos do país, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a difusão da cultura local.