Lideranças de Socorro se somam projeto político do Capitão Samuel

O deputado estadual Capitão Samuel recebeu nesta terça-feira (10) a visita de algumas lideranças políticas do município de Nossa Senhora do Socorro. A visita teve o objetivo de unir forças para um futuro projeto político do parlamentar, já que colocou seu nome como pré-candidato a uma vaga na Câmara Federal, nas eleições de 2022.

Entre as lideranças que visitaram o parlamentar no gabinete estavam: o empresário Gabriel Papada, Maycon Jhonatan, Gil da saúde e Felipe Loeser, que é suplente de vereador em Socorro.

Foto assessoria