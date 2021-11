Morre o ex-conselheiro do Tribunal de Contas e ex-deputado, Reinaldo Moura, aos 77 anos

Morreu na manhã desta quinta-feira (11) o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e ex-deputado estadual, Reinaldo Moura. Reinaldo estava em Gramado, no RS, e após se sentir mal e ser diagnosticado com um aneurisma, ele foi internado às pressas e submetido a uma longa cirurgia.

A informação foi confirmada por volta das 10 horas por uma pessoa próxima a família de Reinaldo.

Na manhã de hoje, seu filho, o ex-deputado federal André Moura, postou nas redes sociais que o quadro clínico do pai continuava grave, porém agora foi confirmado a morte de Reinaldo Moura, aos 77 anos.

Reinaldo era pai do ex-deputado federal por Sergipe André Moura (PSC), e ex- secretário de representação do governo do Rio de Janeiro em Brasília. O filho se manifestou através de redes sociais. “Pai, vou guardar seus beijos comigo pra sempre. Obrigado por tudo”, disse André Moura.

Natural do município de Japaratuba, Reinaldo também ocupou os cargos de vereador de Aracaju e deputado estadual de Sergipe, além de conselheiro do TCE.

O corpo de Reinaldo estará sendo velado na Assembleia Legislativa de Sergipe a partir das 12:30h. Em seguida, às 15h ocorrerá um cortejo em direção ao Estádio João Hora. Posteriormente o corpo será cremado.

Trajetória

Reinaldo Moura Ferreira era filho de Olegário Mendonça Ferreira e Laudelina Moura Ferreira. Sergipano de Japaratuba, jornalista e radialista, ele atuou em rádios e emissoras de televisão de Sergipe e da da Bahia. Em em sua vida pública exerceu os mandatos de vereador em Aracaju – 1977 a 1978 – e deputado estadual de Sergipe de 1978 a 2000.

Tomou posse como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado em 8 de fevereiro de 2001, tendo sido corregedor geral do TCE – 2005 a 2007 – e presidente de 10 de março de 2009 a março de 2011.Torcedor ferrenho do Club Sportivo Sergipe, foi presidente do clube e atualmente era um de seus conselheiros.

O velório ocorrerá na Assembléia Legislativa de Sergipe, a partir das 12h30, em seguida a partir das 15h será realizado um cortejo em direção ao Estádio João Hora.