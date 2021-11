NAT disponibiliza cinco vagas de emprego nesta semana

O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) informa as oportunidades de emprego que foram disponibilizadas à instituição na quarta-feira, 10. São vagas para auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque e auxiliar de logística e vendedor interno. Os interessados devem comparecer na sede do NAT ou nos postos de atendimento do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac).

Na função de auxiliar de cozinha foi disponibilizada uma vaga. O interessado deve ter ensino médio completo e ter experiência comprovada em CTPS. Para a vaga de auxiliar de estoque, é necessário o ensino médio completo e a experiência comprovada em CTPS. A vaga de auxiliar de logística também pede os mesmos requisitos.

Para as duas vagas de vendedor interno, é necessário o ensino médio completo e a comprovação de experiência de no mínimo seis meses na função. A comprovação deve estar formalizada na CTPS. O NAT fica localizado na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju. Informações podem ser obtidas pelos telefones (79) 3222-6949/6242.

Fonte e foto: Ascom NAT