NAT divulga vagas para vendedor interno, auxiliares de cozinha, estoque e de logística

O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) divulgou nesta quinta-feira (11) vagas para vendedor interno, auxiliares de cozinha, de estoque e de logística.

As oportunidades exigem ensino médio completo e experiência comprovada. No caso das vagas de vendedor interno, é necessário ter exercido a função por, no mínimo, seis meses.

Os interessados nas vagas devem comparecer na sede do NAT ou nos postos de atendimento do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac).

O NAT fica localizado na rua Santa Luzia, 680, Bairro São José, em Aracaju. Informações podem ser obtidas pelos telefones (79) 3222-6949/6242.