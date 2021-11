Partidos estão atrás de reforços

Por Adiberto de Souza *

Os partidos estão em fase de “contratação” de reforços para as eleições de 2022. Melhor exemplo disso é o PL, que acaba de atrair o presidente Jair Bolsonaro para os seus quadros. Até março do ano que vem, quando ocorre a janela partidária, muita água passará por debaixo da ponte política. É prematuro dizer agora quem vai com quem ao baile eleitoral de 2022, pois muita gente pretende pular a cerca visando encontrar a legenda ideal para se eleger. Antes de definirem as candidaturas, os partidos vão tentar se oxigenar com novas lideranças, principalmente as interessadas em mudar de lado. No momento, os pré-candidatos majoritários estão anunciando ao público seus desejos para ver se cola. E não passa disso, pois as candidaturas só serão definidas lá para o meio do próximo ano. Portanto, o que estamos a assistir são meros e frágeis balões de ensaios lançados ao vento e sem destino certo. Marminino!

No estaleiro

Após ter se submetido a uma cirurgia ortopédica, o deputado estadual Garibalde Mendonça (MDB) está em repouso absoluto, devendo permanecer assim pelas próximas semanas. No momento, ele faz fisioterapia leve para fortalecer a musculatura e segue em cadeira de rodas. Em depoimento gravado, Garibalde diz que a cirurgia foi bem sucedida, mas os médicos recomendaram repouso total. Desejamos ao deputado uma rápida recuperação!

Botou a OAB no pau

O Pros está questionando, no Supremo Tribunal Federal, dispositivos do Estatuto e os atos normativos da OAB, que preveem a aplicação de sanções aos advogados inadimplentes. Segundo o partido, as penalidades são desarrazoadas e desproporcionais. Na ação, o Pros argumenta que os tributos em atraso devem ser cobrados pelos meios judiciais, não sendo correto suspender o exercício profissional do advogado que deixar de pagar as contribuições, multas e serviços devidos à OAB. Crendeuspai!

Discutindo 2022

E quem deu com os costados no Maranhão foi o vice-presidente do PT, Márcio Macedo. Aproveitou a estada em São Luiz para se reunir com integrantes do diretório, da executiva e lideranças do partido. Também concedeu entrevista ao programa Os Analistas, da TV Guará. Muito próximo ao ex-presidente Lula da Silva, Márcio Macedo ainda não decidiu se disputa uma cadeira na Câmara Federal. Então, tá!

Escravidão impune

De 10 acidentes de trabalho ocorridos no país, oito acontecem, em média, com funcionários terceirizados. Segundo pesquisa do Dieese, o mesmo percentual se reflete no número de mortes nos acidentes com trabalhadores terceirizados. Para se ter uma idéia dos malefícios da terceirização, das 79 mortes por acidentes ocorridas no setor elétrico brasileiro em 2011, 80% das vítimas eram terceirizadas. Só Jesus na causa!

Prepare o bolso

O IPVA dos veículos licenciados em Sergipe pode sofrer um reajuste de até 25% em 2022. O alerta foi feito pelo deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania). Segundo ele, a valorização dos veículos seminovos na tabela FIPE é um indicador deste aumento. O líder do governo na Assembleia, deputado Zezinho Sobral, negou o reajuste: “Isso é mentira. Não existe nenhum projeto tramitando aqui na Casa sobre esse tema”, afirmou o governista. Cruzes!

Reinaldo na UTI

É muito grave o estado do ex-conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, Reinaldo Moura. Após uma delicada e demorada cirurgia cardíaca, ele se encontra na UTI do Hospital Primavera, em Aracaju. Ontem, o filho e ex-deputado André Moura (PSC), foi às redes sociais pedir doação de sangue para Reinaldo. Segundo o último boletim médico, “o paciente está sedado e utilizando ventilação mecânica, bem como drogas vasoativas”. Oremos!

Braço na seringa

E quem voltou a botar o braço na seringa foi o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Ontem, ele tomou a dose de reforço da vacina contra a covid-19. O pedetista aproveitou para conclamar os aracajuanos a se vacinarem: “É muito importante para que possamos vencer a pandemia”, afirmou. Até o momento, a capital sergipana possui mais de 37 mil pessoas vacinadas com a dose de reforço, incluindo idosos, profissionais de saúde e imunossuprimidos. E você, já se vacinou? Vixe!

Festa de filiação

A presidente estadual do Podemos, delegada Danielle Garcia, prestigiou em Brasília a filiação do ex-juiz Sérgio Moro ao partido dela. Após ouvir o discurso do novo filiado, a fidalga disse ter certeza “que precisamos, cada vez mais, de união e trabalho a favor do povo brasileiro”. A delegada, que ainda não definiu qual cargo disputará em 202, trabalhou no Ministério da Justiça no período em que o ex-magistrado Moro servia ao governo Jair Bolsonaro. Misericórdia!

Supremo bem na fita

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) comemorou a suspensão, pelo Supremo Tribunal Federal, do orçamento secreto da Câmara dos Deputados: “A maioria do STF honrou a Constituição. A manobra que o Congresso tenta emplacar, a mando do presidente da República, vai além da imoralidade”, discursa o cidadanista. Segundo ele, as emendas do relator são inconstitucionais, pois os recursos devem ser investidos com transparência e não com foco em interesses políticos. Por fim, Vieira sugere “ser preciso continuar a mobilização contra esse grande esquema de corrupção”. Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Sergipe Jornal, em 30 de dezembro de 1927.

* É editor do Portal Destaquenotícias