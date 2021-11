PMA decreta luto oficial pelo falecimento de Reinaldo Moura

O prefeito Edvaldo Nogueira decretou luto oficial de três dias em Aracaju em decorrência do falecimento do ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Reinaldo Moura, nesta quinta-feira, 11. O gestor municipal também suspendeu as inaugurações de obras que ocorreriam nesta sexta-feira, 12, na cidade.

“Estou muito triste e consternado pelo falecimento do meu amigo Reinaldo Moura. Dono de uma grande trajetória, Reinaldo foi vereador de Aracaju, deputado estadual, conselheiro do Tribunal de Contas e um grande radialista. Sua trajetória foi marcante para a nossa cidade e para o nosso Estado. Figura pública de grande importância, portanto decretei luto oficial de três dias no município e suspendi as inaugurações que faríamos amanhã”, afirmou o prefeito.

Pelas redes sociais, Edvaldo também externou sua admiração pelo ex-conselheiro e ressaltou a amizade existente entre eles. “Meu amigo Reinaldo Moura, sua alegria, inteligência, senso crítico e sagacidade se tornaram tão marcantes para Sergipe. Tínhamos uma relação muito próxima e agora ficarão as boas lembranças dos nossos encontros e conversas. Meus sentimentos aos familiares deste amigo que fará muita falta”, declarou.

Natural de Japaratuba, Reinaldo Moura Ferreira, tinha 77 anos. Foi vereador de Aracaju, deputado estadual e conselheiro do TCE. Também exerceu a profissão de radialista. Reinaldo foi internado na noite da terça-feira, 9, no Hospital Primavera, na capital sergipana, com quadro de dissecção aguda de aorta, um distúrbio cardiovascular, e foi submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência. Em seguida, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA