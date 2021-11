Polícia Civil divulga identificação de coautor de latrocínio que vitimou motoboy em Aracaju

O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) divulgou, nesta quarta-feira (10), as imagens do coautor de um latrocínio que vitimou o motoboy José Sivaldo dos Santos, no bairro Suíssa. O crime foi praticado no dia 6 de setembro deste ano e o suspeito identificado como Luiz Carlos Lima, que estava pilotando o veículo utilizado no delito.

De acordo com a delegada Thereza Simony, dois homens abordaram uma vítima nas proximidades de um hospital do bairro Suíssa. O policial percebeu o assalto e deu voz de prisão. Então, o garupa da motocicleta, identificado como Victor Emanuel, atira na direção do policial e atinge um veículo.

Em seguida, o autor do roubo, que era o garupa da motocicleta, fugiu correndo, enquanto o homem que estava na motocicleta saiu do local. Victor Emanuel então foi localizado, a alguns metros depois, pelo mesmo policial, que avistou quando o suspeito já estava fazendo o segundo assalto e atirou no motoboy.

A vítima foi socorrida, mas veio a óbito. Victor Emanuel também foi atingido, socorrido, mas morreu no hospital. A Polícia Civil pede que informações e denúncias sobre a localização de Luiz Carlos Lima sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: Ascom/PC-SE