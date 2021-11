Polícia Militar prende foragido da Justiça do Maranhão na cidade de Aquidabã

Policiais militares do Grupo de Ações Táticas do Interior (GATI) efetuaram, nessa quarta-feira (10), a prisão de um homem com mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Maranhão. O indivíduo estava residindo no município de Aquidabã, região do Médio Sertão sergipano.

Segundo informações policiais, ele é acusado de envolvimento em roubo a banco, sequestro de aeronave, dentre outros crimes. A prisão ocorreu por meio de informação repassadas pela Polícia Civil do Maranhão, onde o referido infrator cometeu a maioria dos crimes.

O suspeito foi conduzido ao Complexo de Operações Especiais da Polícia Civil (Cope), para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE