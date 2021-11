Projeto apoiado pelo Governo de Sergipe desenvolve aplicativo de serviços para condomínios

Com incentivos da Fapitec, plataforma Resolveapp media contato entre prestadores e clientes para facilitar contratação e execução de serviços específicos em prédios e espaços condominiais

Um novo aplicativo para smartphone promete facilitar a vida de administradores e funcionários de condomínios, mediando o contato entre prestadores de serviços e clientes cadastrados. Intitulado Resolveapp, a plataforma é uma das propostas contempladas pelo Programa Centelha, edital conduzido pelo Governo do Estado através da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec).

O aplicativo conta com diversos tipos de serviços disponíveis para condomínios, como reformas de estrutura, instalações de boxes e telas para janelas, móveis planejados, transportes, implantação de placas fotovoltaicas, dentre outros. Entre os benefícios da plataforma estão a possibilidade de buscas e o agendamento dos serviços de forma simples e organizada. O pagamento facilitado dos serviços prestados através da plataforma digital é uma modalidade que em breve estará disponível para os usuários.

“A plataforma contará como diferencial de mercado a filtragem dos prestadores de serviços mediante as preferências e localização dos clientes, além da avaliação dos prestadores de serviços, para uma melhor relação de confiança. O pagamento também será viabilizado através de várias modalidades oferecidas pela plataforma”, explicou o coordenador do projeto e gerente de Negócios, Willian Douglas Oliveira. Também integram a equipe o gerente de Tecnologia, Fabiano Cagé; o gerente de Vendas, Hélio Luiz, e o gerente administrativo, Mikael Araújo.

Ainda segundo Willian, o projeto passou por modificações para atender melhor às demandas de mercado. “A mudança considerável está na oferta de produtos. No primeiro momento, iríamos oferecer somente o modelo de compras coletivas. Hoje, pretendemos ter duas modalidades: oferecer os produtos de forma simples e espontânea e por compra coletiva”, ressaltou. Atualmente, o projeto está em fase final de desenvolvimento, com cadastro dos primeiros prestadores de serviço e previsão de lançamento ainda para 2021.

O coordenador pontua a importância do edital do Programa Centelha para o desenvolvimento do projeto. “Além de oferecer o recurso financeiro, que foi essencial para desenvolvimento da plataforma digital, houve orientações para aprimoramento da criação da startup e gerenciamento”, destacou.

Centelha

O Centelha visa estimular o empreendedorismo inovador voltado ao desenvolvimento de bens e serviços, viabilizando negócios que incorporem tecnologias a setores estratégicos para o estado. Mais de 20 empresas foram contempladas na primeira edição do edital, através da qual foram concedidos R$ 1,2 milhão em incentivos. O mesmo montante será reservado à segunda edição do programa, já em vias de lançamento. O edital conta com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT/Finep) e contrapartida do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec).