“Reinaldo foi um amigo que sempre nos honrou com sua lealdade”, diz Maria do Carmo

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) lamentou a morte do amigo pessoal, Reinaldo Moura, que atuou no rádio sergipano, foi vereador por Aracaju, deputado estadual por diversos mandatos e conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, de cuja função estava aposentado. “Uma tristeza enorme toma conta do meu coração. Reinaldo sempre foi um parceiro político qualificado, desde o antigo PFL e, especialmente, um amigo leal da nossa família, em todas as horas”, confessou.

Ela relembrou do companheirismo e das longas conversas e gargalhadas com João (Alves Filho, ex-governador in memorian), a quem sempre ouviu atentamente. “Havia respeito e admiração mútuos entre os dois. Sempre tivemos uma convivência muito saudável, não só com ele, mas com toda a família”, contou a democrata, observando que revelando que o ex-correligionário era um homem simples, de fala eloquente e posicionamento firme. “Era um líder nato e muito atuante”, resumiu.

Para Maria do Carmo, a partida de Reinaldo, na manhã de hoje, representa uma perda relevante para o Estado e para os sergipanos. “O que nos conforta é saber que ele deixa um legado de uma história alicerçada no zelo com a coisa pública, na decência e no senso de responsabilidade em tudo o que fez e por todos os lugares por onde passou”. Ela acrescentou que Reinaldo “fez uma caminhada construtivista visando o crescimento e desenvolvimento do nosso Estado e o bem estar da nossa gente”.

Reinaldo estava internado desde a noite de terça-feira (9). Ele estava em viagem quando sofreu com um Aneurisma de Aorta. Já em Aracaju, no dia seguinte, foi submetido ao longo procedimento cirúrgico e hoje veio a óbito. O velório ocorrerá a partir das 14h, no hall da Assembleia Legislativa de Sergipe, em cujo poder exerceu mandatos como deputado e do qual foi presidente.