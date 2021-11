Unit abre inscrições de vestibular com mais de mil bolsas de estudo

Unidades do Grupo Tiradentes em Sergipe, Alagoas e Pernambuco abriram inscrições para seleção de bolsas de estudo com até 100% de desconto na mensalidade

O Grupo Tiradentes confirmou o início das inscrições para a primeira edição do Vestibular Top 100, que está ofertando mais de mil bolsas de estudos de até 100% em cursos da graduação. Os editais completos do processo seletivo já estão à disposição para consultas no site www.unit.br/bolsas, onde o candidato pode fazer as inscrições até o dia 7 de dezembro.

As vagas serão distribuídas para a Universidade Tiradentes (Unit Sergipe), nos campi de Aracaju, Estância, Itabaiana e Propriá; e para os Centros Universitários Tiradentes (Unit Alagoas e Unit Pernambuco), em Maceió e no Recife. Já na modalidade Ensino à Distância (EaD), as vagas serão abertas para os 25 polos da Unit EaD nos estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia.

As provas do vestibular estão marcadas para o dia 11 de dezembro e serão virtuais, com 60 questões objetivas mais a redação. O candidato poderá escolher entre três opções de horário para fazer a prova: manhã (9h às 13h), tarde (14h às 18h) ou noite (18h30 às 22h30). A previsão é de que o resultado seja divulgado até 17 de dezembro, quando os aprovados terão prazo de seis dias para efetuar suas matrículas.

Diferenciais

Além de fazer um curso superior com bolsa de até 100% da mensalidade, o candidato terá a chance de estudar em uma instituição com 59 anos de tradição em Educação Superior, com foco na qualidade e um modelo educacional centrado na formação integral do aluno.

A Experiência Acadêmica Tiradentes, como é chamado o modelo adotado nas Units, envolve o Programa de Gestão de Aprendizagem, que identifica e desenvolve as competências de aprendizagem do estudante ao longo do curso, além de uma formação contínua e intensa dos professores, através dos Núcleos de Desenvolvimento Docente (NDDs).

Os cursos oferecidos conciliam tecnologia e aprendizagem, através de modelos híbridos (presencial e on-line) e parcerias com o Google For Education, programa do qual a Unit é a primeira universidade credenciada como referência no mundo. As formações também trazem grades curriculares e projetos de extensão totalmente adaptados às atuais demandas da sociedade, em parceria com mais de 30 entidades públicas, privadas e do terceiro setor. As unidades contam ainda com laboratórios de ponta destinados aos mais variados projetos de pesquisa e inovação, desenvolvidos conjuntamente com o Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP) e o Tiradentes Innovation Center, ambos sediados em Aracaju.

Nas unidades, o estudante também tem a possibilidade de participar de cursos e programas de mobilidade acadêmica em mais de 80 faculdades e universidades estrangeiras que mantêm parceria com o Grupo, além do Tiradentes Institute, sediado em Boston (Estados Unidos). A jornada termina com uma cuidadosa preparação e encaminhamento do estudante ao mercado de trabalho, através do núcleo de empregabilidade Unit Carreiras.

