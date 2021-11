Vereador do Rede Sustentabilidade defende o nome de Fábio Mitidieri para o Governo

Na manhã desta quinta-feira, o vereador Ricardo Vasconcelos (Rede Sustentabilidade) discursou durante o grande expediente da Câmara Municipal de Aracaju e defendeu o nome do deputado federal Fábio Mitidieri para Governador nas próximas eleições.

Ricardo ressaltou que o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) faz um excelente trabalho à frente da Prefeitura de Aracaju e que gostaria de continuar apoiando esse trabalho até 2024. Afirmou ainda que Katarina Feitosa, vice-prefeita, teria todas as condições para assumir o cargo e faria também uma grande gestão, em caso de afastamento do prefeito Edvaldo para disputar as eleições.

Por outro lado, Ricardo entende que essa é a hora de Fábio Mitidieri (PSD) ser o candidato do agrupamento: “Eu tenho andado por Sergipe para discutir política representando o meu partido. Eu tenho conhecido novos nomes da política e conversado com as pessoas. O sentimento é um só, todos reconhecem o trabalho de Fábio e Edvaldo, mas as pessoas querem uma renovação dentro do agrupamento em que estamos hoje.”.

Durante o discurso, o Vereador foi aparteado por outros parlamentares, a exemplo de Byron do Estrelas do Mar (Republicanos), Joaquim do Janelinha (PROS), Cicero do Santa Maria (PODEMOS), Soneca (PSD), Sávio e Fábio Meirelles (ambos do PSC) que fizeram coro à fala do parlamentar. Também falaram os vereadores Vinícius Porto (PDT) e Fabiano Oliveira (PP) que suscitaram outros nomes para disputar o Governo, dentro do grupo liderado pelo Governador Belivaldo Chagas.

“Eu quero continuar trabalhando com Edvaldo na Prefeitura de Aracaju e com o nosso aliado Fábio Mitidieri no Governo do Estado. Tenho certeza de que essa parceria ajudará a Aracaju retornar ao status da capital da qualidade de vida que tanto desejamos e que a população merece”, finalizou Ricardo.

Fonte e foto assessoria