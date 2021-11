Vereador Sávio lamenta morte do ex-deputado Reinaldo Moura

Com a morte do ex-deputado e ex-conselheiro de contas, Reinaldo Moura, 77, na manhã desta quinta-feira, o vereador Sávio Neto de Vardo (PSC) utilizou as redes sociais para externar o seu pesar. Na mensagem, o parlamentar lembrou a importância que teve Reinaldo para a política e a história de Sergipe.

“O tempo jamais apagará todo o legado deixado por Reinaldo durante sua atuação na Câmara de Vereadores de Aracaju, na Assembleia e no TCE, onde ele deu a sua grandiosa colaboração. O nosso pedido é que Deus possa acolher a alma do querido Reinaldo Moura”, disse.

Sávio fez questão de abraçar o ex-deputado federal, André Moura, filho do saudoso. “Quero aqui externar meus mais profundos sentimentos de pesar a família, mas em especial, a André Moura, meu líder e amigo. Perder alguém tão querido jamais será fácil, mas sabemos que Deus é quem nos dá o consolo. Recebe o meu carinho e orações”, externou.

O corpo de Reinaldo Moura está sendo velado na Assembleia Legislativa desde a manhã de hoje e, posteriormente, será cremado.

Por Marcos Simões