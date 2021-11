Autor do acidente que vitimou chef de cozinha no dia 23 de setembro, no bairro Coroa do Meio,é preso por homicídio doloso

A Delegacia Especial de Delitos de Trânsito (DEDT) deu cumprimento, nesta sexta-feira (12), ao mandado de prisão preventiva de Marcos Aurélio Santos Pereira, por homicídio doloso. Ele foi identificado como o autor da colisão de trânsito que vitimou o chef de cozinha Luciano Santos Moreira, na manhã de dia 23 de setembro, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. As investigações apontaram que o autor do acidente passou a noite anterior ingerindo bebidas alcoólicas, conduziu pela contramão da direção e colidiu com o veículo onde a vítima estava, ocasionando a morte.

De acordo com a delegada Daniela Lima, o acidente ocorreu por volta das 5h da manhã do dia 23 de setembro. A colisão ocasionou, além da morte do chef de cozinha, lesão corporal no condutor do veículo de aplicativo que conduzia Luciano Santos Moreira. Após as investigações, a Polícia Civil chegou à identificação do autor do acidente fatal e fez a reconstituição dos passos de Marcos Aurélio Santos Pereira na noite anterior à colisão.

“Continuando as investigações, após a identificação, conseguimos reconstituir todo o percurso do investigado na noite anterior do acidente, ficando registrado que ele gastou muito tempo em espaço de encontro com profissionais do sexo, ingerindo bastante bebida alcoólica e depois disso seguiu acompanhado para uma pousada. Ao sair de lá, mesmo embriagado, dirigiu conduzindo pela contramão e causou o acidente”, evidenciou.

Diante das evidências da autoria e das circunstâncias nas quais ocorreu a colisão fatal, foi representada a prisão preventiva de Marcos Aurélio Santos Pereira. “Nós cumprimos a decisão judicial nesta sexta-feira e vamos fazer as diligências finais. Nos próximos dias deveremos concluir as investigações com o relatório final”, pontuou a delegada Daniela Lima.

