Breno Garibalde destaca importância dos ecopontos de Aracaju

Na manhã da última quinta (11), o vereador Breno Garibalde participou da solenidade de inauguração de mais um ecoponto, dessa vez no bairro Ponto Novo. O espaço possui o objetivo de coletar resíduos da construção civil e resíduos volumosos como sofás, geladeiras e aparelhos eletrônicos, limitados a 1m³ por descarga.

O parlamentar aproveitou a oportunidade para destacar a importância desses espaços. “Partindo do princípio de que o desenvolvimento não pode ocorrer se não for de forma sustentável, estou muito feliz em ver a quantidade de ecopontos crescendo. Acho que está todo mundo cansado de ver tantos resíduos descartados de forma irregular e esses locais servem justamente para fazer a coleta e destinação adequada desses materiais, evitando a contaminação deles, do meio ambiente, facilitando o processo de reciclagem e gerando renda para diversas famílias”, disse.

Este já é o 5º ecoponto inaugurado em Aracaju e os espaços também abrigam alguns tonéis para receber outros tipos de resíduos, a exemplo de: plástico, papel, papelão, metais, etc. “É fundamental que todos (população, empresas e repartições) saibam que existem esses locais e onde eles estão, para que façam a separação e destinação correta dos seus resíduos”, finalizou Breno.

Os pontos de coleta funcionam de segunda a sábado, das 7h às 12h e das 13 às 17h. Confira os endereços:

– Ecoponto do Bairro Industrial (Rua Julieta Pereira Alves, esquina com a avenida Confiança);

– Ecoponto do Bairro Coroa do Meio (Rua Jornalista João Batista Santana, s/nº);

– Ecoponto do Bairro Santos Dumont (Rua Jane Bonfim, s/nº);

– Ecoponto do Bairro 17 de Março (Rua Vereador Manuel Nunes Rezende, s/nº);

– Ecoponto do Bairro Ponto Novo (Rua Massaranduba, próximo ao canal do Médici, s/nº).

O evento também contou com a participação do prefeito Edvaldo Nogueira e do presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas, dos vereadores Sargento Byron e Ricardo Vasconcelos, da vice-prefeita Katarina Feitoza, de demais autoridades, funcionários e população local.

Foto: Ana Lícia/Ascom PMA

Por Felipe Martinsa