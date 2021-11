CBM alerta para risco de afogamentos em novas faixas de areia na praia da Coroa do Meio

Novas faixas de areia que vem se formando na praia da Coroa do Meio, em Aracaju, se tornaram locais com grande risco de afogamentos. O alerta é feito pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE).

“Essa região do encontro do rio Sergipe com o mar é muito perigosa. Existe um canal que passa bem próximo. Então, quando a pessoa entra, já encontra grande profundidade e uma correnteza forte, com alto risco de afogamento”, afirmou o sargento Wallace Bazílio.

O guarda-vidas explicou como estão surgindo essas novas faixais de areia, próximo às pedras que ficam no local. “O mar vai alterando a formação das praias ao longo do tempo. Nesse local, que antes era fundo, agora o movimento que está acontecendo é de depósito de areia, formando essas novas faixas”, disse.

O local das pedras é normalmente utilizado para pesca, mas com a formação dessas faixas de areia, a preocupação do Corpo de Bombeiros é que as pessoas utilizem esses locais para banho. “Por ser um local com grande risco, nossa orientação é que as pessoas busquem outras áreas de banho”, alertou.

Segundo o comandante do Grupamento de Busca de Salvamento (GBS), major Márcio Caldas, além das rondas realizadas no local, o efetivo fixo de guarda-vidas na região da Coroa do Meio será aumentado para cobrir esses novos pontos. “Nosso objetivo é trabalhar na orientação para que a população não utilize o local para banho, evitando afogamentos e perda de vidas”, concluiu.

