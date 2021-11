Contagem regressiva para o Enade 2020/2021

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) será realizado no próximo domingo, 14/11, com participação de estudantes de todo o Brasil

Contagem regressiva! Milhares de estudantes de todo o país participarão do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) no próximo domingo, 14/11. A participação dos alunos convocados é essencial para testificar a qualidades dos cursos superiores no Brasil e o compromisso com a sociedade.

Segundo o gerente da qualidade da Universidade Tiradentes (Unit), professor Antônio Minoru, a preparação para o Enade começa pela leitura. “Reconheça o que é preciso melhorar e o que é preciso potencializar com relação aos saberes aprendidos durante a sua jornada acadêmica. Chamamos esta ação de retomada do conhecimento, que nada mais é do que uma autoavaliação da aprendizagem. Outra dica importante é: escrevam! Não percam o hábito de ler, interpretar e dissertar sobre temas atuais”, recomendou.

Desde que entra na Unit, o estudante passa por diversas etapas de preparação para exames como o Enade. As coordenações dos cursos realizam atividades com os alunos, focadas na performance acadêmica, a exemplo do Programa de Gestão da Aprendizagem. Também são promovidos outros eventos inovadores relacionados à contemporaneidade da profissão e sua atuação cidadã.

Uma dessas ações foi o Concurso de Redação Acadêmica, promovido pela coordenação do curso de Pedagogia EaD. Segundo o professor tutor virtual, Anderson Teixeira, nessa atividade é proposto ao aluno que ele redija duas redações com no máximo 15 linhas cada, baseadas nas diretrizes do Enade, e em duas frentes: Formação Geral em Meio Ambiente – Biodiversidade, Sustentabilidade e Intervenção Humana; e Formação Específica em Políticas, Organização e Financiamento da Educação Brasileira.

“O objetivo era incentivar não só a criatividade dos discentes mas também a originalidade em meio às suas produções textuais. Foram disponibilizadas no AVA, mais precisamente no Espaço Virtual Enade, duas questões discursivas para elaborações e desenvolvimentos textuais, além das normas para as devidas produções, levando em consideração as propostas norteadoras”, explicou.

Na edição deste ano do concurso, a aluna Ana Paula Santos Bispo, do 7º período do polo Unit EaD de Itabaiana, ficou em 1º lugar, atingindo 9,8 pontos. A estudante contou que a participação no concurso foi importante para a preparação para o Enade.

“A ideia do concurso foi genial porque realmente a gente conseguiu trazer essa sensação de estar no Enade e testar os nossos limites. Não é só prova que mede, mas uma prova e também é um indicador da graduação e do estudante. Quanto melhor a gente se sai, melhor. Tanto para a gente, pela formação profissional, quanto para a universidade que foi quem forneceu todo esse suporte da graduação. Estou muito feliz com os resultados e considero que foi muito importante a iniciativa”, disse Ana Paula.

Enade

“O Enade é um exame trienal, aplicado em todo o Brasil e avalia os estudantes concluintes dos cursos de graduação, verificando sua aprendizagem através de uma prova, além de validar a sua percepção do processo formativo com relação ao seu curso e instituição de ensino. O objetivo é atestar a qualidade dos cursos de graduação do país, por meio de uma escala de notas que vão de 1 a 5. Essas notas são fundamentais para a verificação das fragilidades e potencialidades dos cursos e das IES”, esclareceu o gerente da qualidade da Unit.

Neste ano, devido ao adiamento do Enade em 2020 em razão das restrições impostas pela pandemia, participarão os cursos do Ciclo II (a avaliação é trienal e dividida em três Ciclos: I, II e III).

A Unit será representada pelos seguintes cursos: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnológico, EaD), Ciência da Computação (Bacharelado), Ciências Biológicas (Bacharelado), Ciências Biológicas (Licenciatura), Educação Física (Bacharelado, EaD e Presencial), Educação Física (Licenciatura), História (Licenciatura, EaD e Presencial), Letras Inglês (Licenciatura), Matemática (Licenciatura), Pedagogia (Licenciatura), Redes de Computadores (Tecnológico) e Sistemas de Informação (Bacharelado).

