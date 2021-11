Corpo de Reinaldo Moura será cremando e as cinzas serão levadas para Pirambu e Japaratuba

O velório do corpo do ex-conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe e ex-deputado Reinaldo Moura foi encerrado na Assembleia Legislativa, em Aracaju, no início da manhã desta sexta-feira (12). Os últimos momentos de despedida foram emocionantes. O ex-deputado estadual André Moura, filho de Reinaldo, recebeu o carinho das pessoas durante todo o velório.

O corpo seguiu em cortejo pelas ruas da capital, passando pelo Estádio João Hora, sede do time do Sergipe. Em seguida, será levado para ser cremado em Itaporanga. Segundo a família, as cinzas serão levadas para Pirambu e Japaratuba.

Reinaldo Moura morreu na manhã desta quinta-feira (11), no Hospital Primavera Em Aracaju. Ele estava internado desde a noite de terça-feira, 9, quando retornou de uma viagem, após ser diagnosticado com um Aneurisma de Aorta. Nesta quarta-feira, 10, o ex-deputado foi submetido a um procedimento cirúrgico demorado. Depois do procedimento, amigos e familiares promoveram uma campanha nas redes sociais solicitando a doação de sangue. Após ser submetido a um procedimento de hemodiálise, da noite de ontem até as primeiras horas dessa quinta-feira, Reinaldo Moura não resistiu e acabou falecendo.

Carreira – Natural de Japaratuba, Reinaldo Moura Ferreira nasceu na cidade sergipana de Japaratuba, atuou em órgãos de comunicação da Bahia e de Sergipe e em sua vida pública exerceu os mandatos de vereador em Aracaju – 1977 a 1978 e deputado estadual do estado de Sergipe de 1978 a 2000.