CUT e FETAM acionam MP para cobrar salário atrasado de servidores no município de Propriá

A Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe) e a Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado de Sergipe (FETAM Sergipe) acionaram o Ministério Público solicitando sua intervenção para que a Prefeitura de Propriá pague o salário atrasado dos servidores públicos, bem como cumpra o pagamento da reposição das perdas inflacionárias.

Devido à perda inflacionária referente ao ano de 2020 que, conforme o Índice Nacional de Preços do Consumidor (INPC) corresponde a 5,45%, os servidores públicos de Propriá estão com salários defasados desde o início de 2021. O atraso frequente no pagamento da remuneração só piora a situação enfrentada pelos servidores municipais.

Cláudio Herculano, dirigente da FETAM, ressalta que a revisão geral anual não é ‘aumento salarial’. “Cobramos a recuperação das perdas inflacionárias, isso é obrigatório. É um direito constitucional, está no artigo 37, inciso X. A CUT e a FETAM não aceitam que o direito dos servidores públicos de Propriá de receber o salário na data certa e o direito à reposição salarial sejam desrespeitados e descumpridos”, afirmou.

O dirigente sindical também denuncia que o pagamento dos consignados está atrasado, pois os servidores sofrem o desconto salarial e ainda recebem cartas de cobrança da Caixa.

Ainda nesta quinta-feira, dia 11 de novembro, às 20h, a CUT vai marcar presença na sessão da Câmara de Vereadores de Propriá, representada pela dirigente nacional da CUT, Ivonete Cruz, presidenta do SINTESE, para falar sobre a PEC 32 que tramita no Congresso Nacional ameaçando o concurso público, a estabilidade dos servidores e representando a própria destruição do serviço público no Brasil.

Por Iracema Corso