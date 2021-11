DHPP elucida homicídio ocorrido no Conjunto João Alves e divulga identificação dos suspeitos

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) concluiu nesta sexta-feira (12) as investigações referentes ao caso de homicídio qualificado praticado contra Wadson Vieira Furtuoso, no Conjunto João Alves, na cidade de Nossa Senhora do Socorro. Dois homens foram indicados como suspeitos do crime, e ambos estão foragidos.

Segundo informações, os irmãos João Paulo Ribeiro e Danilo Oliveira Ribeiro, este último popularmente conhecido como “Mancha”, abordaram Wadson ― de 21 anos ― com disparos fatais de arma de fogo, direcionados à região da cabeça. Durante o crime, a vítima estava a caminho da sua residência, conduzindo uma bicicleta, e veio à óbito no local da ação criminosa. O homicídio aconteceu no dia 30 de junho deste ano, na rua Rio do Sal, em Nossa Senhora do Socorro.

Após as investigações, foi possível constatar que os suspeitos possuíam desafetos com a vítima e que esta foi a motivação fútil para o crime. O DHPP informou que João Paulo já era foragido da Justiça sergipana, sendo apontado como suspeito de outro homicídio ocorrido também em Nossa Senhora do Socorro. Danilo também já possuía passagem pela polícia, tendo sido condenado por crime de roubo pela Vara Criminal da Barra dos Coqueiros, além de ter sido figurado como réu em relação à prática de outro homicídio.

Nesta manhã, a equipe do DHPP cumpriu seis mandados de busca e apreensão na Rua Rio do Sal, nas residências dos suspeitos e de seus familiares. No entanto, tanto João Paulo quanto Danilo conseguiram fugir do endereço citado, sendo então considerados foragidos da Justiça sergipana. Deste modo, o DHPP pede que toda e qualquer informação de relevância para o caso seja repassada através do Disque-Denúncia 181, garantindo o sigilo da identidade do denunciante.

Informações e foto SSP