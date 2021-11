Edvaldo Nogueira convida prefeitos de Propriá e Campo do Brito para reunião geral da FNP

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu, na manhã desta sexta-feira, 12, com o prefeito de Propriá, Dr. Valberto Lima. No encontro, que ocorreu no Centro Administrativo da Prefeitura de Aracaju, eles discutiram temas relacionados ao municipalismo brasileiro, com ênfase na compra de insumos para a Saúde e o investimento em Educação. Edvaldo também aproveitou a oportunidade para convidar Dr. Valberto para a 81ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), que ocorrerá, em Aracaju, nos próximos dias 25 e 26.

“Tivemos uma conversa muito agradável sobre o municipalismo brasileiro. Apresentei ao prefeito Valberto os temas que têm recebido maior atenção da Frente, como o consórcio da saúde, para a compra de medicamentos, equipamentos e demais insumos, e como estão os investimentos em Educação neste momento de retomada das aulas presenciais”, afirmou Edvaldo.

Presidente da FNP, Edvaldo destacou a importância da participação dos prefeitos sergipanos na 81ª Reunião da entidade, que ocorrerá este mês em Aracaju. “Será uma grande oportunidade para tratarmos das questões que são prioritárias para todas as nossas cidades. Por isso, convidei Dr. Valberto e pedi ainda que ele me auxiliasse na mobilização de todos os prefeitos do Baixo São Francisco”, ressaltou Edvaldo.

Dr. Valberto confirmou que estará presente na reunião e disse que mobilizará outros gestores municipais, uma vez compreende a relevância do encontro para os prefeitos sergipanos.

Campo do Brito

Na quinta-feira, 11, Edvaldo também recebeu a visita do prefeito de Campo do Brito, Marcell Souza, quando estendeu o convite para que ele também esteja na 81ª Reunião da FNP. “Tivemos um bate papo descontraído, quando compartilhamos experiências e tive a oportunidade de conhecer mais sobre a gestão do prefeito Edvaldo e sua trajetória política. Também recebi o convite para a reunião geral da FNP e confirmei presença”, afirmou Marcell Souza.

Reunião Geral

A 81ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos reunirá gestores de todo o país e terá como objetivo discutir sobre diversos temas relevantes para o municipalismo brasileiro, a exemplo da qualidade de vida nas cidades, transporte público, desenvolvimento econômico, além dos desafios que serão enfrentados no período pós-pandemia em setores fundamentais, como Saúde e Educação.

Fonte assessoria

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA