Ex-presidiário de alta periculosidade morre em confronto com a polícia em Propriá

Policiais civis da Delegacia Regional de Propriá, com o apoio da Polícia Militar de Alagoas, deflagraram uma operação para a prisão de Maycon Marcos dos Santos, conhecido como “Pezão”. Ele foi encontrado no povoado Sampaio, na cidade de Porto Real do Colégio, na manhã desta sexta-feira (12).

De acordo com os delegados Fábio Alan Pimentel e Ruidiney Nunes, o indivíduo alvo da operação era um ex-presidiário apontado com uma das lideranças do tráfico de drogas na cidade de Propriá, sendo responsável por comandar a prática criminosa nos conjuntos Maria do Carmo e Santo Antônio.

Durante a ação policial, o investigado reagiu à prisão. Ele acabou sendo atingido, foi socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. No local, foram apreendidos, além da arma de fogo utilizada pelo suspeito – um revólver calibre 38, um tablete de maconha pesando cerca de meio quilo.

Fonte e foto SSP