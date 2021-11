Familiares e amigos se despedem do ex-deputado e ex-conselheiro Reinaldo Moura, nesta sexta-feira

Familiares, amigos e autoridades políticas se despediram na tarde desta quinta-feira (11), de Reinaldo Moura. O corpo do ex-deputado está sendo velado desde às 15h no hall da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese). A sentinela na sede do Poder Legislativo irá ocorrer até está sexta-feira (12), às 8h. Em seguida, o corpo será levado para o Estádio João Hora Oliveira para receber às últimas homenagens.

Saudações

Assim que o corpo do ex-deputado entrou na Alese, uma saudação de palmas contagiou o ambiente, cenário em que a Polícia Militar de Sergipe prestou Honras Fúnebres, com a realização de câmara ardente, sendo tocada a marcha fúnebre.

Para o ex-deputado federal André Moura, filho de Reinaldo Moura, o seu pai foi acima de tudo sinônimo de honradez. “Apesar da dor, o que nos conforta é saber da história de meu pai, a história que ele deixou aqui, que é motivo de orgulho não somente para mim, mas para toda a nossa família. De muita honradez, de muito caráter, de muita personalidade e de muitos amigos, prova maior está aqui, neste velório. Tantos amigos, amigos queridos da época do rádio que vieram aqui trazer o abraço deles, amizades que ele construiu ao longo da vida”, externou André.

Sobre as amizades construídas ao longo da trajetória de vida de Reinaldo Moura, André revela que seu pai deixou uma carta para ele, e a ser aberta apenas com a sua morte. “Hoje eu li uma carta que ele deixou para mim, que ele tinha deixado escrita já há um tempo e que pediu a um amigo em comum nosso que só me entregasse quando ele falecesse. Lógico que ele não sabia que isso ia ocorrer. Nesta carta ele fala muito sobre isso, sobre os amigos que ele construiu na vida, dos amigos que ele construiu no rádio, e foi no rádio que abriu as portas para que ele pudesse ser deputado, para que ele pudesse ser conselheiro. Fala dos amigos que ele construiu, acima de tudo, pela palavra e pela amizade e pelo compromisso de ajudar sempre os amigos, principalmente nas horas difíceis”, contou André.

Bastante emocionado, André Moura conta momentos que viveu com o seu pai, dias antes de ele ser internado. “Semana passada estivemos juntos, fizemos alguns encontros. Ele no final de semana foi para Pirambu ficar com minha irmã, viajou para passear e, enfim, quando retornou, já retornou com o problema, foi feito todo o possível mas infelizmente ele descansou. Isso é mais dolorido porque ninguém esperava e, principalmente, pelo pai que era, zeloso, cuidadoso, um amigo acima de tudo, e um pai, um cara cheio de vida, que gostava de viver, de cultivar os amigos, amava viver e amava a vida, e ele lutou até o último momento por todas as pessoas que eu sei que ele lutou para poder estar conosco, mas Deus sabe o que faz. É pedir a Deus que guarde ele em um bom lugar. E o orgulho de toda a família pelo grande homem, pelo grande pai, pelo grande amigo que nos deixou continuará conosco”, declarou.

Amigos e autoridades

O governador Belivaldo Chagas também prestou condolências e disse que Reinaldo Moura se tornou um grande político e que deixará saudades. “Reinaldo Moura era daquele tipo de pessoa que sabia fazer de tudo um pouco e com dedicação, com afinco. Eu tive o prazer de ser seu colega de Assembleia Legislativa, inclusive no momento em que ele se tornou presidente da Assembleia eu fui seu primeiro-secretário na Mesa Diretora. Trata-se de um cidadão que fez muito por Sergipe, enquanto deputado, enquanto secretário, enfim, em todas as áreas que ele atuava. Perco um amigo, e Sergipe deixa de ter na nossa convivência um cidadão que amava este povo”, frisou.

Amiga de trabalho no Tribunal de Contas de Sergipe, a também conselheira aposentada, Maria Isabel Carvalho Nabuco d’Ávila, prestou suas condolências a Reinaldo Moura. “Trabalhei com Reinaldo Moura por 11 anos, ele foi um excelente colega, muito competente e fez um excelente trabalho no Tribunal”, contou.

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, disse que Reinaldo Moura era um ser humano admirável, um radialista extraordinário e um político competente e que fará muita falta.

“Perdemos um grande político, Reinaldo foi vereador de Aracaju e deputado estadual. Era um homem vinculado às causas sociais, para melhorar a vida das pessoas”, observou o prefeito.

Segundo o presidente do Clube Esportivo Sergipe, Ernan Sena, a historia de Reinaldo Moura se confunde com a história do Clube – o ‘Gipão’, time a qual ele foi presidente e conselheiro. “Dedicou grande parte da sua vida ao time, foi um presidente vitorioso, com ele o time obteve dois títulos. Um dos grandes pilares da nossa gestão era Reinaldo Moura, através de seu empenho, amizades e prestígios, o clube perde muito e o seu nome ficará marcado na história do clube”, lamentou.

“Vim pelo gesto de profunda amizade e consideração imensa e respeito. Trabalhei com ele nessa Casa e tenho por ele uma consideração imensa”, declarou o superintendente do Sebrae-Sergipe, Paulo do Eirado.

Segundo salientou o diretor da Radiodifusão Aperipê, três setores do estado de Sergipe estão de luto. ” O setor da imprensa, pelo grande radialista que ele foi. O setor político, por ele ter feito parte desta Casa, aqui na Assembleia Legislativa; e o setor esportivo, por ser ex-presidente do Sergipe. Então eu digo o seguinte, o maior legado que Reinaldo deixa é a correção e a honestidade, porque com 46 anos na política nunca se ouviu, se viu ou se leu uma linha sequer maculando a imagem de Reinaldo. Então eu acho que isso é um conforto que ele deixa para os seus filhos, para os seus netos, a sua família de maneira geral”, observou Carlos Batalha.

