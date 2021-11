Federase realiza 1º Encontro dos Hospitais Filantrópicos de Sergipe

Evento contará com palestras de representantes do Ministério da Saúde, MPE e Confederação das Santas Casas

A Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópico de Sergipe (Federase) realizará nesta próxima sexta-feira, 19, o Primeiro Encontro dos Hospitais Filantrópicos, Santas Casas e Entidades Beneficentes de Sergipe, com o objetivo de fortalecer e qualificar os serviços assistenciais de saúde. Totalmente gratuito, o evento acontecerá, presencialmente, no auditório do Hotel Sesc Atalaia, a partir das 8h30.

Fundada em 20 de outubro de 2020, a Federase – formada pelo Hospital de Cirurgia, Hospital Santa Isabel, Hospital São José e Hospital Nossa Senhora da Conceição – realizará o Encontro para celebrar um ano de existência da entidade, apresentando temáticas de extrema importância para a Federação e fortalecimento das instituições do Terceiro Setor da área da saúde em Sergipe, tendo como palestrantes representantes do Ministério da Saúde, Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB) e do Ministério Público de Sergipe (MPE).

Diretora de Relações Institucionais da Federase, Carolina Teixeira destaca a importância do Encontro. “Formado por hospitais que fazem a diferença no pleno atendimento aos pacientes assistidos pelo SUS em Sergipe, ainda mais neste momento de pandemia, a nossa Federação completou, recentemente, um ano de existência e para comemorarmos esta data especial iremos promover este evento que será uma excelente oportunidade para estreitarmos nossos laços e aperfeiçoarmos a assistência hospitalar prestada pelos filantrópicos”, reforça.

PALESTRAS

Na parte da manhã, o Encontro contará com a palestra “A importância do Projeto ONG Transparente no Terceiro Setor e a sua relação com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com a promotora Ana Paula Machado do Terceiro Setor, do MPE e Ana Carolina Teles, especialista em (LGPD); e “Como o Ministério da Saúde pode fortalecer a assistência nas entidades filantrópicas e Santas Casas”, com Tiago Rangel, superintendente do Ministério da Saúde em Sergipe.

O evento continua na parte da tarde com as palestras: “Os desafios da gestão da assistência materno infantil nas entidades filantrópicas”; “Os desafios da gestão da assistência da alta complexidade nas entidades filantrópicas”; e “Papel da CMB no fortalecimento das filantrópicas”, esta última com a presença do vice-presidente da CMB, Flaviano Feu Ventorim.

INSCRIÇÕES

Focado para integrantes de hospitais filantrópicos de Sergipe e autoridades, o Encontro também é aberto para o público-geral. Os interessados em participar devem realizar inscrição prévia no site: https://www.eventbrite.com.br/e/1o-encontro-dos-hosp-filantropicos-santas-casas-e-entidades-ben-de-se-tickets-199219750637

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

MANHÃ

– 8h30/9h15 – Abertura: Boas-vindas

Márcia Guimarães – Presidente da Federase

– 09h15/10h – Palestra: “A importância do Projeto ONG Transparente no Terceiro Setor e a sua relação com a Lei Geral de Proteção de Dados”

Ana Paula Machado Costa Menezes – Promotora de Justiça do Centro de Apoio Operacional do Terceiro Setor, do MPE; e Ana Carolina R. Teles T. Santos – Especialista em LGPD. Mediadora: Dra. Carolina Santos Teixeira de Menezes.

10h/10h20 – Coffee Break

10h20/ 11h05 – Palestra: “Como o Ministério da Saúde pode fortalecer a assistência nas entidades Filantrópicas e Santas Casas”

Tiago Rangel dos Santos – Superintendente do Ministério da Saúde em Sergipe. Mediador: Carlos Antônio Izidório.

11h05/13h50 – Almoço

TARDE

14h/14h45 – Palestra: “Os desafios da gestão da assistência materno infantil nas entidades filantrópicas”

Dra. Debora Cristina Fontes Leite – Diretora Técnica do Hospital e Maternidade Santa Isabel. Mediador: Dr. Bruno Matias de Carvalho.

14h45/15h30 – Palestra: “Os desafios da gestão da assistência da alta complexidade nas entidades filantrópicas”

Dr. Rilton Morais – Diretor Técnico do Hospital de Cirurgia. Mediadora: Dra. Silvia Fernanda Rocha Teles Tanzillo Santos.

15h30/15h50 – Break Fast

15h50/16h35 – Palestra: “Papel da CMB no fortalecimento das filantrópicas”

Flaviano Feu Ventorim – Vice-Presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hosp. e Entidades Filantrópicas – CMB. Mediadora: Dra. Marcela Pithon Brito dos Santos Carvalho.

16h35/17h – Encerramento

Diretoria Federase

SERVIÇO

O que: Primeiro Encontro dos Hospitais Filantrópicos, Santas Casas e Entidades Beneficentes de Sergipe

Data: 19 de novembro de 2021

Horário: Das 8h30 às 17h

Local: Auditório do Hotel Sesc Atalaia (localizado na Avenida Santos Dumont, 737, Bairro Atalaia, Aracaju/SE)

