Feriadão da Proclamação da República terá frota reserva de transporte intermunicipal

A Diretoria Estadual de Transporte (Ditransp) disponibilizará, a partir desta sexta-feira, 12 de novembro, a frota reserva dos veículos do transporte intermunicipal de passageiros, a fim de assegurar as viagens realizadas pela população sergipana durante o final de semana e feriado da próxima segunda-feira, 15, ‘Proclamação da República’, para os municípios do interior do estado.

A frota atual de 650 ônibus intermunicipais contará com reforço extra para atender a demanda dos usuários. De acordo com a Ditransp, a iniciativa ocorrerá devido à intensa quantidade de passageiros que se deslocam da capital para o interior sergipano, durante o fim de semana que antecede o feriado.

“Disponibilizaremos 20 ônibus a mais no sistema, para compor a frota reserva neste período e também teremos o apoio de fiscais nos principais terminais do estado, bem como fiscalizações nas principais rodovias estaduais a fim de coibir qualquer tipo de transporte clandestino”, explicou o diretor da Ditransp, Everton Menezes.

A Ditransp alerta que em caso de qualquer anormalidade, os passageiros entrem em contato com a Ouvidoria do Transporte Intermunicipal, pelo número 0800 2849016 ou pelo whatsapp 79-99191-5757, e ressalta que as orientações de segurança permanecem às mesmas, continuando obrigatório o uso de máscara, higienização das mãos com o uso de álcool em gel, que será disponibilizado no interior dos veículos.

Fonte e foto Sedurb