Laércio Oliveira: “A população vai optar por alguém que tenha capacidade de gestão”

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) concedeu uma entrevista nesta sexta-feira, 12, ao jornalista Augusto Júnior, da Rádio Jornal FM, e falou sobre suas pretensões políticas para o ano de 2022. Segundo ele, sua experiência política, a capacidade de gestão e a disposição de promover o desenvolvimento do Estado, o credencia para a disputa ao cargo de governador do Estado.

Laércio disse que Sergipe possui inúmeras potencialidades que precisam ser bem exploradas. “É preciso fazer as transformações que a sociedade espera, e para isso será necessário alguém que tenha capacidade”, pontuou o deputado, ao afirmar que durante as visitas aos municípios sergipanos, para conversar com a população e prefeitos, tem deixado claro por que pretende ser pré-candidato a governador do Estado.

“Tenho 62 anos de idade, dos quais 40 dedicados ao empreendedorismo. Venho da base da pirâmide social, já andei de ônibus, comi de marmita e conheço as necessidades do povo. Me sinto preparado para enfrentar esse desafio e tenho deixado isso muito claro por onde passo. Quero ser o pré-candidato a governador porque sei como posso ajudar o meu Estado. Vamos fazer o enfrentamento”, disse Laércio Oliveira.

Segundo ele, para os próximos quatro anos, a população vai optar por um governante que tenha capacidade de gestão para promover o desenvolvimento do Estado. “A população vai olhar para o candidato e vai tentar enxergar ali alguém que possa fazer a vide dele melhorar. Alguém com capacidade de realização. O governador Belivaldo Chagas conseguiu sanear as finanças do Estado, o próximo governador terá o desafio de promover as transformações”, ressaltou.

Durante a entrevista, o deputado também falou sobre os desafios de comandar a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio), com destaques para a inaugurações do Centro de Formação Profissional do Senac de Nossa Senhora da Glória, a Galeria de Arte Cícero Alves e o Sesc Comércio em Aracaju.

Em Glória, o Sesc conta com salas de aula e laboratórios de diversos eixos pedagógicos, para atender 500 alunos nos três turnos. E o Sesc Comércio em Aracaju possui um restaurante com 300 lugares, além de auditório para mais de 140 pessoas, sala de jogos, e o Memorial Raymundo Juliano, que traz a história desse ilustre comerciante sergipano.

“Inauguramos o Hotel Sesc Atalaia, com uma estrutura maravilhosa, um empreendimento exclusivo para comerciários e seus familiares. E em 30 dias deveremos inaugurar mais uma grande obra, o Sesc de Itabaiana. Dentro desse projeto de gestão, até o mês de junho de 2022, quando encerra nosso mandato à frente da Fecomércio, serão 11 inaugurações”, concluiu.