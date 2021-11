Lançamento da Febtur Sergipe marca uma nova fase da comunicação especializada no Turismo

Na noite da última quinta-feira, 11, o auditório do NB Hotéis, em Aracaju, sediou o lançamento da nova entidade que passa a integrar o trade turístico sergipano: Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo em Sergipe (Febtur-SE). O objetivo foi apresentar a proposta da entidade direcionada aos profissionais da comunicação que trabalham com a atividade turística, aderir novos membros e oficializar a diretoria que irá gerir as ações da afiliada no triênio de 2021-2024.

O evento contou a participação do presidente da Febtur Nacional, Gorgônio Loureiro, que destacou a importância do comprometimento dos membros na execução das ações. “Quero parabenizar toda equipe de Sergipe e aos novos membros por acreditar na associação e estou muito feliz em fazer parte deste evento que marca o pontapé inicial no desenvolvimento de projetos e a divulgação especializada, por exemplo. Avalio este grupo de forma muito carinhosa pela união e a capacidade técnica dos envolvidos por isso, desejo muito sucesso nesta gestão”, afirmou.

Na ocasião, o publicitário e consultor, Alexandre Porto, realizou uma explanação com o tema: “associativismo”. “Quando recebi o convite para falar de associativismo atrelado com turismo e empreendedorismo eu não pensei duas vezes e logo aceitei, pois é algo que adoro atuar e me envolver. Reunir profissionais da comunicação que trabalham com turismo para formar uma instituição forte é super importante e o encontro mostrou o alinhamento baseado no coletivo. Fiquei tão entusiasmado com a troca de conhecimento e perspectivas de projetos que me associei na Febtur Sergipe”, comemorou.

Em discurso, a presidente da Febtur Sergipe, jornalista Shis Vitória, enalteceu o empenho dos membros na criação da afiliada. “A única palavra que tenho em mente é obrigada. Sem a dedicação dos membros da diretoria executiva não seria possível realizar este encontro em um curto espaço de tempo de forma bem planejada para execução. Aos novos inscritos sejam bem-vindos na associação e tenham certeza que a soma de ideias será um ponte forte desta gestão”, disse.

Compartilhando do mesmo pensamento, o vice-presidente Marcos Rodrigues mostrou satisfação com o êxito do lançamento. “Este encontro superou as nossas expectativas e o grupo segue agora ainda mais motivado para elaborar, organizar e executar ações em prol do fortalecimento da atividade turística a nível nordeste e Brasil”, finalizou.

Diretoria Febtur Sergipe

-Presidente: Shis Vitória

-Vice-presidente: Marcos Rodrigues

-Diretoria Administrativa: Milton Alves Jr

-Diretoria Financeira: Chico Freire

-Diretoria de Comunicação: Silvio Oliveira

-Diretoria de Eventos: Sônia Mara

Conselho FISCAL (TITULARES):

– Nivaldo Cândido

– Cassandra Teodoro

– Alfredo Tavares

SUPLENTES:

– Alexandre Porto

– Eduarda Pereira

– Rafael Fontes

Fonte e foto assessoria