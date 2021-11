Mesmo com avanço da vacinação, PMA reforça importância da máscara

Aracaju tem alcançado resultados satisfatórios na redução da positividade dos exames, óbitos e internações relacionados à covid-19. Todos esses resultados positivos estão relacionados à aceleração da vacinação e estão atrelados a outras medidas de enfrentamento à pandemia.

Entretanto, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, reforça a importância do uso de máscara e dos cuidados individuais para evitar o risco da disseminação da variante Delta, que está em transmissão comunitária na cidade.

Infectologista da rede municipal de saúde, Fabrízia Tavares destaca que ainda é importante a atenção da população à questão das medidas de precaução, apesar de Aracaju já está com 90% da sua população vacinável – 12 anos de idade ou mais – imunizada com ao menos uma dose da vacina anticovid.

“Nós ainda estamos em uma situação que merece atenção, cuidado e cautela por parte da população. A gente está num nível de estabilidade, estamos sem casos de óbitos pela covid há muitas semanas, mas precisamos estar atentos à possibilidade do surgimento de novas variantes de interesse e, consequentemente, novas variantes de preocupação à medida que as pessoas estão aderindo à flexibilização, ou seja, voltando às suas rotinas paulatinamente”, orienta a médica.

Segundo Fabrízia, o retorno às atividades deve ser feito de forma responsável e consciente para não cometer o erro de precipitação de abandonar essas medidas. Neste sentido, frisa a infectologista, o uso de máscara de proteção facial deve ser mantido e feito da forma correta.

Para população em geral, aqueles que são assintomáticos ou aqueles que não trabalham nos cuidados de atenção à saúde de algum indivíduo, a recomendação é que continue usando as máscaras de algodão ou de TNT com no mínimo duas camadas, cobrindo o nariz e a boca, as quais devem ser devidamente lavadas após o uso. Porém, para os profissionais de saúde, ou pacientes sintomáticos, recomenda-se a utilização de máscaras mais apropriadas: cirúrgica, N95, PFF2 ou equivalente.

Para a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, os cuidados adotados desde o início da pandemia, como o uso de máscaras, se mostraram exitosos e as medidas de flexibilização vêm sendo implementadas de forma gradativa, sempre com muita cautela e sempre observando os boletins epidemiológicos da doença.

“Acredito ser prematuro pensarmos em tirar a máscara, pois estamos com entrada recente de variante Delta, apesar dela não ter surtido ainda efeito significativo, mas é uma variante que chegou à nossa capital e estamos com eventos próximos que envolvem aglomeração de pessoas por conta das festas de final de ano, e precisamos monitorar isso, porque quando há aglomeração, há riscos de contaminação e os números aparecem 15 dias depois. Precisamos é avançar ainda mais com a vacinação, temos 71% da população com as duas doses ou vacinados com dose única, mas é necessário chegarmos a 95% para ser considerado uma imunidade de rebanho”, salienta a gestora da Saúde de Aracaju.

Foto: Marcelle Cristinne