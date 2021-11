Muita gratidão por tudo! André Moura e família emite nota de agradecimento pelo apoio

Neste momento de tamanha tristeza e pesar com a despedida do meu pai, Reinaldo Moura, está sendo de fundamental importância receber o apoio e carinho de todos.

Quero agradecer aos profissionais do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, das companhias de trânsito, agentes da SMTT e da Guarda Municipal.

Sou muito grato também a todos que fazem parte da Assembleia Legislativa de Sergipe, que cuidaram para que tudo ocorresse com tranquilidade durante o velório.

Agradeço de coração aos profissionais da imprensa que renderam belíssimas homenagens e registraram todo o momento da despedida.

Sou grato também aos amigos mais próximos e agentes políticos que passaram por lá para nos dar um abraço, os vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governador e ex-parlamentares e a todos que dedicaram um momento destes dias para nos transmitir os pesares, ajudando a confortar nossos corações.

Às pessoas, da capital, do interior, e até de fora do estado, que se fizeram presentes nos atos de despedida e nas redes sociais, enviando milhares de mensagens de apoio, transmito, em nome de toda a família, a nossa eterna gratidão.

Mesmo ainda muito sentido com a imensa perda, me consolo ao ver e sentir a imensidão de amor e carinho que as pessoas tinham pelo nosso querido Rei. Ele estará sempre vivo em cada um de nós.

Muita gratidão por tudo!

André Moura e família