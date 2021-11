Operação Tapa-Buraco beneficia sete rodovias no estado de Sergipe

Serviços são realizados em cinco territórios sergipanos

Paralelo ao Programa Pró-Rodovias, que vem reestruturando a malha viária estadual em uma ação sem precedentes e cujo objetivo é promover a aceleração econômica prejudicada em razão da pandemia da Covid-19, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), e o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), dão continuidade à Operação Tapa-Buraco em várias rodovias sergipanas.

No Território da Grande Aracaju, os serviços estão sendo realizados em trechos da SE-100, no município de Barra dos Coqueiros. Ainda na SE-100, porém, no Território Sul Sergipano, a operação contempla trechos no acesso à Praia do Saco, no município de Estância. No Território Sul, as ações concentram-se na SE-385 entre Arauá e Itabaianinha e na SE-467 entre Itabaianinha e Tomar do Geru.

Já no Território Agreste Central, os profissionais trabalham em logradouros do município de Carira, enquanto que no Território Leste Sergipano, as atividades são executadas na SE-226, em trechos entre a BR 101 e o Povoado Pirunga, no município de Capela.

No Território do Alto Sertão Sergipano, as equipes fazem reparos na SE-407 entre a sede municipal de Poço Redondo e o acesso ao Povoado Santa Rosa do Ermírio. Ainda no mesmo território, os operários estão recuperando trechos onde ocorreram erosões na SE-230, no município de Monte Alegre de Sergipe.

Executada ininterruptamente desde o mês de abril de 2019, a Operação Tapa Buraco executa serviços paliativos nas rodovias dos oito territórios sergipanos, minimizando transtornos aos condutores e pedestres, ocasionados em decorrência da ação do tempo, uma vez que boa parte da malha viária estadual foi construída há mais de três décadas.

Fonte e foto assessoria