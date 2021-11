PC de Carira prende dois suspeitos por receptação de motos roubadas

Policiais civis da Delegacia Regional de Carira prenderam em flagrante, pelo crime de receptação e uso de documentos falsos, dois suspeitos identificados por Tawan de Jesus Conceição e Roberto Conceição Santos.

Segundo o delegado Eurico Nascimento, os presos estavam negociando motos roubadas nas redes sociais com preços bem abaixo do valor de mercado. Os homens apresentavam documentos falsos como se as motociletas fossem provenientes de leilão judicial.

Os conduzidos foram encaminhados à audiência de custódia e encontram-se à disposição da Vara Criminal de Carira.

Fonte e foto SSP