Prefeito de São Cristóvão assina Ordem de Serviço para reforma da Bica dos Pintos

“Essa é uma obra esperada não só pelo povo de São Cristóvão, mas de todo Sergipe”. Com essas palavras o prefeito Marcos Santana registrou na manhã da última quinta-feira (11), a felicidade em assinar a Ordem de Serviço para a primeira etapa da reforma do Parque Natural Aloízio Fontes dos Santos, popularmente conhecido como Bica dos Pintos.

Localizada no bairro Lourival Batista, a obra terá o investimento de R$1.478.073,28, oriundo de emenda parlamentar do deputado federal Fábio Reis. De acordo com o prefeito Marcos Santana, a última intervenção feita no local foi em 1987. “Esse é um momento entre o sonho e a concretização dele. Tantos anos depois estamos dando ordem de serviço para a primeira etapa dessa obra. Conseguimos o recurso, queríamos deixar nossa marca, e queremos ampliar e ter a segunda etapa ainda este ano. É um momento histórico e de muita alegria”, completou o prefeito Marcos Santana.

Em seu discurso, o gestor também garantiu que os comerciantes que atuam no local receberão indenização no valor de R$ 800 durante os 10 meses em que a obra estiver ocorrendo.

Para o vice-prefeito Paulo Júnior, após a reforma, a Bica dos Pintos se tornará um importante equipamento para o lazer da comunidade sancristovense. “Através desta obra a gestão municipal vem recuperar todo esse equipamento de lazer e devolver à população um equipamento completamente restaurado e digno tanto para os comerciantes, quanto para nossa população de uma maneira geral. Queremos com isso incentivar e fortalecer ainda mais o turismo da região, para que São Cristóvão continue nos trilhos do desenvolvimento”, declarou Paulo Júnior.

Parceiro da gestão municipal, o deputado federal Fábio Reis destacou a importância que a reforma terá para São Cristóvão. “Hoje é um dia marcante para São Cristóvão. Estou muito feliz ao lado desse parceiro que é o prefeito Marcos Santana, que vinha reivindicando há muito tempo esses recursos. Aqui será uma área de lazer que vai atrair o turismo de volta para essa cidade histórica, que vai gerar emprego e renda, que é o que o turismo traz para todos nós”, afirmou o deputado.

Na oportunidade, Fábio Reis ainda anunciou que irá destinar mais recursos para a Cidade Mãe de Sergipe, sendo R$ 1,2 milhão para a pavimentação asfáltica de ruas do município e R$ 1 milhão para área da saúde.

Moradores e comerciantes

Empresário e filho de Aloízio Fontes dos Santos, que dará nome ao local, Irai Lopes falou sobre os benefícios que a obra trará para a comunidade. “É de fundamental importância não só para os moradores do bairro, mas para todos de São Cristóvão por se tratar de uma obra muito aguardada. Passaram-se várias administrações, mas nenhuma teve esse carinho que o prefeito Marcos Santana tem com a gente, e é uma alegria muito grande para toda minha família ter essa homenagem para o meu pai”, declarou.

O sentimento de alegria também é compartilhado pela comerciante Rosângela Maria Pinto da Silva. “Essa obra chega em uma boa hora porque nós vivemos disso. Minha mãe mora aqui há 55 anos e eu e meus irmãos nos criamos aqui. Agradeço muito à Prefeitura, que vem fazendo o melhor para a gente. Que continue assim. Nosso sentimento é de alegria”, destacou a comerciante.

Presenças

A cerimônia contou com a presença do presidente da Câmara, vereador Diego Prado, os vereadores Edson Pereira, Thiago Corrêa, Luciano da Colônia, Edvaldinho Cabeleireiro, Ítalo Macário, Rafael do Sucatão, Regi do Rosa Maria, Valdecir Filho, Vanderlan Correia e Vanderlan Nego.

Entrega de equipamento

O evento também contou com a entrega de duas máquinas, sendo elas uma pá carregadeira e um trator agrícola. Elas são fruto da parceria entre o deputado federal Fábio Reis e a diretoria regional da Codevasf.

Fotos Heitor Xavier