Prefeitura de Canindé e Deso firmam acordo para garantir melhoria dos serviços prestados

Em audiência realizada nesta quinta-feira, 11, a Prefeitura de Canindé de São Francisco e a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) firmaram um acordo para solucionar os problemas expostos no procedimento administrativo instaurado no Ministério Público em virtude das constantes reclamações dos munícipes referentes ao desabastecimento de água e a cobrança indevida da taxa de esgoto que foi implementada recentemente.

No documento assinado pelo prefeito de Canindé, Weldo Mariano, e pelo diretor-presidente da Deso, Carlos Melo, a Companhia de Saneamento se compromete a suspender, pelo período de 120 dias, a cobrança da taxa de esgoto. Com isso, o usuário que efetuou o pagamento será ressarcido com o crédito na fatura do próximo mês.

Sobre o desabastecimento registrado em diversas localidades do município, a Deso assumiu o compromisso de realizar um levantamento para verificar os pontos onde há interrupção no fornecimento da água, além de informar quais medidas estão sendo tomadas para dirimir a falta de água nesses locais. Também serão coletadas amostras de água com empresas especializadas distintas para analisar a qualidade da água que está sendo fornecida à população de Canindé. Todo esse trabalho será acompanhado pelo Ministério Público Estadual.

Para auxiliar na busca pela prestação de melhores serviços para os munícipes, a Prefeitura de Canindé de São Francisco enviará à Câmara de Vereadores um Projeto de Lei referente ao Plano de Saneamento. Será iniciado ainda um processo de regularização do licenciamento ambiental para esgotamento.

Além do prefeito e do diretor-presidente da Deso, estiveram presentes o promotor de Justiça, Paulo José Francisco Alves Filho, o diretor de Operações da Deso, Carlos Anderson, a assessora jurídica da Deso, Fabíola Mendes, e o presidente da Câmara Municipal de Canindé, José Juarez.

ASCOM