Preso investigado por tentativa de homicídio contra motorista de ambulância em Maruim

A Delegacia Regional de Maruim deu cumprimento ao mandado de prisão de Marcelo da Silva Siqueira. Ele foi identificado como o autor dos disparos de arma de fogo contra um motorista de ambulância na terça-feira, 26 de outubro. Ele se apresentou na delegacia nesta sexta-feira (12).

De acordo com o delegado Ataíde Alves, o alvo da ação criminosa era realmente o condutor do veículo de emergência. A motivação do crime teria sido um desentendimento entre o investigado e o motorista da ambulância dias antes da investida.

Ainda conforme o delegado, no momento da ação criminosa, uma criança e a mãe dela estavam no veículo. O mandado de prisão foi cumprido e o inquérito policial será remetido, na próxima terça-feira (16), à Justiça.

SSP