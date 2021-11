PRF inicia Operação Proclamação da República 2021 nesta sexta

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início nesta sexta-feira, 12, à Operação Proclamação da República em todo o Brasil. Assim como em todos os estados do país, a Operação em Sergipe seguirá até a meia-noite da segunda-feira, 15, havendo intensificação da fiscalização nas duas rodovias federais que cortam o estado: a BR-101 e a BR235.

As ações desenvolvidas pela PRF na Operação serão focadas na prevenção de acidentes; fluidez ao trânsito e nas infrações que estão associadas a acidentes graves como ultrapassagens indevidas, dirigir sob influência de álcool e velocidade incompatível, dentre outras; além do combate à criminalidade.

A fiscalização e o policiamento nas rodovias serão intensificados com o reforço do efetivo, aumento das rondas ostensivas e com o posicionamento das equipes em locais estratégicos, onde historicamente há um alto índice de acidentes ou elevado número de infrações de trânsito, com o objetivo de evitar acidentes e auxiliar de maneira mais rápida os usuários da via que porventura necessitem de ajuda.

Restrição de tráfego

Sexta-feira (12/11/2021): 16:00 às 22:00;

Sábado (13/11/2021): 06:00 às 12:00;

Segunda (15/11/2021): 16:00 às 22:00.

A proibição é referente ao trânsito de Veículos ou Combinações de Veículos, passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE), cujo peso ou dimensão exceda qualquer um dos seguintes limites regulamentares: Largura máxima: 2,60 metros; Altura máxima: 4,40 metros; Comprimento total de 19,80 metros;

Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para veículos ou combinações de veículos: 57 toneladas.

A restrição abrange o trânsito de Combinações de Veículos de Carga (CVC), Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), ainda que autorizadas a circular por meio de Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE) e abrangerá apenas os trechos rodoviários de pista simples.

Fonte: PRF/SE